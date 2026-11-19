Guto Miguel no es un desconocido para los amantes del tenis, después de ganar este año Roland Garros en la categoría júnior, en la que fue además subcampeón en el Abierto de Estados Unidos.

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Pero este jugador nacido en Goiânia, en el centro-este de Brasil, es consciente que todavía debe seguir progresando.

Por el momento, la experiencia en Turín de estos días le ha abierto nuevos horizontes y le ha brindado un nuevo ídolo más allá de su compatriota João Fonseca, mejor tenista brasileño actualmente en la ATP (46º).

“Yo era fan de João Fonseca, pero ahora creo que voy a tope con Carlos Alcaraz”, sonríe sobre la estrella española, tercero del mundo y que le ha impresionado. “Esta experiencia, ante jugadores a los que veo normalmente por televisión, ha sido extraordinaria para mí. Especialmente los momentos que he pasado en las pistas con Carlos. Ha sido súper simpático, me ha dado muchos consejos”, cuenta Guto Miguel.

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Sus palabras fueron dichas antes de que calentara el miércoles con otro miembro de la realeza actual del tenis, el estadounidense Frances Tiafoe, #8 del mundo.

Controlar la energía

Este papel de sparring de lujo en el Masters ATP, que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada, lo está viviendo como una experiencia que le puede servir mucho en su crecimiento como jugador.

“Cuando eres júnior siempre quieres hacer mucho más, siempre quieres estar al 100%. Lo que he visto con estos jugadores, que hacen cosas fantásticas en los momentos más importantes, es que entrenan al 70% u 80%, y que juegan también así, para poder elevar el nivel de juego cuando lo necesitan”, analiza.

“No diría que yo entrenaba mal, pero he entendido que debo controlar mi energía y estar al 80% para poder elevarla al 100% si el partido lo requiere”, insiste.

Este joven tenista ha desarrollado su carrera siguiendo los pasos de su hermano Luís Felipe, de 22 años, con el que juega en dobles.

Guto Miguel es actualmente 542º del mundo en el circuito principal, después de su debut en la ATP el pasado febrero en el torneo de Río de Janeiro, donde fue eliminado en su entrada en liza. Después de pelotear con los más grandes en Turín, se ha propuesto “disfrutar más de los entrenamientos”.

“Hay veces que me quedo frustrado porque en diez golpes he fallado uno, y eso me enfada. No es algo grave. Hay que estar más relajado, reír con tu equipo, respirar”, asevera.

La ATP impulsa y financia este programa por el que los encargados de entrenar con las estrellas son elegidos entre “los mejores de categoría júnior, jugadores universitarios de Estados Unidos y jugadores NextGen (menores de 20 años)”.

Tras los pasos de Medvedev

Otros beneficiados del mismo son los entrenadores, para los que también la experiencia es muy valiosa. Pueden hablar con otros pares, pedirles consejos e intercambiar experiencias.

“Esos intercambios de información son muy importantes. No va a cambiar la manera en la que entreno a Guto, pero vamos a añadir pequeñas cosas, cambiar pequeñas cosas de su servicio, de sus voleas, para ver si funciona con él”, dice Kike Grangeiro, uno de los dos entrenadores de Guto Miguel.

“En dos semanas aprendemos lo que nos hubiera llevado normalmente dos, tres o cuatro años. Esta estancia en Turín es el mejor momento de nuestra temporada, mejor incluso que el título en Roland Garros” , asegura Grangeiro.

Guto Miguel sueña, “como todos los niños”, según subraya su entrenador, con ser algún día el #1 del mundo y con ganar títulos del Grand Slam en el circuito principal. También con poder volver al Masters ATP e incluso ganarlo, como hicieron el griego Stefanos Tsitsipas (2019) o el ruso Daniil Medvedev (2020), que también fueron sparrings en su día, antes de coronarse como maestros.