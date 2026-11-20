La política checa rememoró su propia experiencia bajo un régimen comunista en su país y respaldó la necesidad de innovar el sistema de votación para integrar a las nuevas generaciones, combatiendo la frustración de quienes perciben Europa como "el lugar para los viejos y ricos", agregó en la jornada inaugural del V Foro sobre el Futuro de la Unión Europea que se celebra en Madrid

A su vez, la exministra española de Asuntos Exteriores Arancha González Laya animó a los jóvenes a alzar la voz frente a sus frustraciones democráticas y a "usar la rabia para cambiar el sistema, no para matar a la Unión Europea", en alusión a las movilizaciones estudiantiles de estos días en varios países.

"Yo creo en la democracia (...) Si los estudiantes ven cosas que sienten que merecen ser debatidas, pónganlas sobre la mesa", instó en la jornada inaugural del V Foro sobre el Futuro de la Unión Europea que se celebra en Madrid, donde pidió a los jóvenes no caer en el antieuropeísmo.

Durante el coloquio, González Laya contrapuso el modelo europeo a la visión "identitaria" promovida por líderes como el vicepresidente republicano de los EE.UU., J.D. Vance.

Según la exministra española, la fuerza de la UE radica en "450 millones de ciudadanos que voluntariamente, y cada día, comparten soberanía" haciendo concesiones constantes para evitar que potencias como Rusia o China escriban su futuro.

En el terreno económico y geopolítico, ambas coincidieron en la urgencia de cortar las dependencias estratégicas europeas: la militar y tecnológica respecto a Estados Unidos, la de materias primas e infraestructuras con China, y la energética con Rusia.

Jourová advirtió de que esta transición será dolorosa y exigirá replantear de raíz el presupuesto europeo, concebido para "tiempos de paz".

"El 66 % del presupuesto se destinaba a política de cohesión y agricultura. ¿Podemos continuar así? -se preguntó- No es momento para invertir en ciclovías, es el momento de reconstruir la financiación e invertir en las cosas de importancia existencial para la UE", subrayó.