Los de Gian Piero Gasperini se mantienen vivos en la pelea por los puestos altos de la clasificación, aún no han perdido ningún partido y se sitúan a dos puntos del conjunto 'laziale', su contrincante en la ciudad, que en esta jornada prolongó un sueño del que no quiere despertar y sigue firmando uno de los mejores arranques de su historia.

De nuevo Malen, máximo goleador, con doce goles, del conjunto 'giallorossi' y de la liga, cogió las riendas del ataque, abrió el marcador en el minuto 39 a pase de Emanuele Lulli y comenzó así una actuación brillante en una jornada importante, que se disputa después de la ventana de selecciones.

Lo cierto es que el conjunto toscano fue ligeramente superior durante la primera mitad, y pese a no controlar la posesión, ocasionó más jugadas de peligro, y se quedó cerca de batir la portería de Mile Svilar.

Después del descanso, el Parma encontró el premio a la insistencia y empató el partido en el minuto 54, después de que el francés Nesta Elphege se deshiciera de la defensa romanista con un gran desmarque y definiera bien tras un mano a mano.

Entonces regresó de nuevo el héroe del Roma, Malen, que metió una marcha más, desarboló a la defensa parmesana en varias ocasiones y aprovechó todas las que tuvo.

El de Países Bajos metió el segundo gol en el minuto 68, dejó que su compañero Mora se sumara a la fiesta tres minutos después y certificó la victoria cerrando el triplete en el minuto 77, y el póquer en el 90.

El equipo de la capital italiana se colocó en segunda posición con la misma cantidad de puntos de diferencia, a dos, de sus respectivos rivales por abajo y por arriba: Lazio e Inter, respectivamente.

El Roma recibe en la próxima jornada al Monza, mientras que el Parma visita el feudo del Frosinone.