Por su parte, Shelton murió en la orilla y se quedó cerca de firmar una de las victorias más importantes de su carrera, en un torneo que disputó por segunda vez, aunque en la anterior edición no cosechó ni un solo triunfo.

Justo una semana después del reencuentro con su antiguo mentor, Juan Carlos Ferrero, que se incorporará al equipo técnico de Shelton, Alcaraz saltó a la pista del Inalpi Arena, como ya hizo contra el italiano Flavio Cobolli, dispuesto a despejar dudas. O especulaciones de los periodistas, como criticó en rueda de prensa en la víspera.

Tras su partido contra el transalpino, resuelto con mucha facilidad en poco más de una hora, tenía enfrente un rival al que se enfrentó cinco veces en el pasado, con un balance de 4-1 para el murciano. El de Atlanta le ganó en los cuartos de final del Abierto de Estados, este mismo año, aunque recientemente Alcaraz le arrebató el Masters 1000 de París.

El escenario, respecto al último partido de fase de grupos, en el que no se jugaba nada, era otro. Requería un punto más de esfuerzo. De presión. El propio 'Carlitos', de nuevo con muslera y con protección en su rodilla, manifestó que, precisamente, el hecho de haber jugado sin tensión le posibilitó soltarse más, ser más directo, agresivo.

Shelton, al inicio, supo leer el encuentro y jugó bien sus cartas. Aprovechó su saque, le rompió el primero al murciano y cogió la delantera. Significativo, sobre todo, porque Alcaraz solo enfrentó tres puntos de quiebre en todo el torneo, contra Frances Tiafoe, y los salvó.

En un primer momento, el nuevo pupilo de Ferrero neutralizó al español. Le costó carburar al de El Palmar, que no se encontró cómodo. No le salía nada. Transcurridos 16 minutos, con 4-1 para el estadounidense, profirió un grito de rabia que provocó los ánimos del público. Fue su forma de soltar toda la tensión de estos días.

Alcaraz pudo romperle el servicio a su contrincante cuando iba 4-2 abajo hasta en dos oportunidades, pero Shelton lo defendió bien. Se mostró muy certero con sus devoluciones al saque. Cerró la primera manga en treinta y un minutos, la primera que pierde el español en la también conocida como Copa de Maestros.

Poco a poco, el español fue cogiendo confianza. Limitado, por no forzar la máquina, pero empezó a darle la vuelta al partido. Se repartieron los juegos, siempre con Alcaraz por delante, y Shelton comenzó a ceder más, ante la letalidad que ejerció su oponente.

Él mismo percibió que las bolas le comenzaban a entrar. Se animó, se la jugó más, arriesgó cuando tenía que hacerlo. Soltó la rabia con sendos '¡Vamos!' y levantó al público del recinto, que le correspondió. Alcaraz es muy querido en Italia, y a falta de jugador local, muchos decidieron apoyar al gran rival deportivo de Jannik Sinner.

El segundo set fue de dominio claro de Alcaraz, que consiguió llevar el partido al tercer parcial con todo abierto. Misma tónica que en los dos anteriores. Reparto de puntos en los primeros juegos hasta que Alcaraz tomó la iniciativa. Se jugaban mucho, y eso se evidenció sobre de la pista turinesa.

Shelton estuvo acertado con sus incursiones a la red, Alcaraz con sus saques. Una tercera manga muy equilibrada se resolvió en el desempate, donde podía caer de cualquier lado. Shelton celebró. Palmadas en el pecho, que no fueron de otra cosa que golpes de autoridad. Pero en el 'tie-break', Alcaraz no perdonó, no se puso nervioso y se llevó la victoria con autoridad tras el contundente 7-1 con el que selló el tie-break.

"Fue una gran, gran batalla. Cada vez que nos enfrentamos, siempre es una batalla, siempre es un espectáculo. Siempre es algo muy bonito de ver y de jugar", dijo el tenista, todavía sobre la pista.

Alcaraz se acerca a su primera Copa de Maestros. Lo intentará contra Zverev o contra Mededev; ambos saben lo que es ganar la competición. Encarrila, además, el español una racha de trece victorias consecutivas.

Mientras que Shelton, que despide la temporada después de hacerse con el Masters 1000 de Montreal y de ganar los torneos de Dallas, Munich y Stuttgart, se quedó a las puertas de clasificar a la final de un torneo que no gana un estadounidense desde que lo hiciera Pete Sampras en 1999.