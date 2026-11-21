Alcaraz, de 23 años, afronta su segunda final consecutiva en la competición, después de caer ante el italiano Jannik Sinner en 2025.

El español busca convertirse en el tercer tenista de su país que levanta el trofeo, tras Manuel Orantes, campeón en 1976, y Álex Corretja, vencedor en 1998.

Alcaraz llega a la cita después de firmar una destacada temporada, en la que conquistó cinco títulos, entre ellos el Abierto de Australia y el Masters 1.000 de París, además de los torneos de Doha, Tokio y Viena.

Su buen final de curso, con trece victorias consecutivas tras sus triunfos en Viena y París, le convierte en el principal aspirante al título, si bien llega tocado tras su molestia física en el isquiotibial de la pierna izquierda en el partido contra el ruso Daniil Medvedev, del que salió vendado.

Enfrente estará un Zverev que conoce bien el camino hacia la victoria en Turín. El alemán, de 29 años, disputa sus novenas Finales ATP en los últimos diez años y aspira a convertirse en el octavo jugador de la historia que gana el torneo en tres ocasiones.

Novak Djokovic, Roger Federer, Ivan Lendl, Pete Sampras, Ilie Nastase, Boris Becker y John McEnroe consiguieron hasta ahora esa cifra.

El germano también completó una temporada de gran nivel, con dos títulos de Grand Slam, Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, y 69 victorias en el circuito.

Además, disputó las finales de Madrid y Wimbledon y alcanzó las semifinales en nueve torneos, antes de asegurar por primera vez el número uno mundial, posición con la que terminará el año.

Ambos llegan en estado de gracia. Zverev, de ganar sin ceder ni un set a Rafa Jódar, Ben Shelton, Arthur Fils y Daniil Medvedev. Alcaraz, de vencer a Flavio Cobolli, Frances Tiafoe, Medvedev y Shelton, cediendo tan solo una manga, ante este último.

El cara a cara entre ambos favorece a Alcaraz, que domina por 7-6 en los trece enfrentamientos disputados hasta ahora. El español ganó cuatro de los últimos cinco duelos, aunque el alemán mantiene una ventaja significativa en pista dura cubierta, donde se impuso en los tres precedentes.

La rivalidad dejó algunos de los partidos más míticos de los últimos años. Zverev derrotó al murciano en los cuartos de final del Abierto de Australia de 2024 y en las semifinales de las Finales ATP de 2023, mientras que Alcaraz se tomó la revancha en la final de Roland Garros de 2024, en la que remontó dos sets a uno para conquistar su primer título en París.

También destaca el enfrentamiento de Indian Wells de ese mismo año, interrumpido durante casi dos horas por una invasión de abejas, que terminó con una contundente victoria del español.

El último gran precedente entre ambos fue la semifinal del Abierto de Australia de 2026, en la que Alcaraz se impuso en cinco sets, por 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5.

La pista dura cubierta de Turín, sin embargo, puede volver a favorecer al alemán, cuya potencia con el saque y regularidad desde el fondo de la pista son dos de sus principales armas.

Zverev ya demostró en las dos últimas ediciones que sabe cómo incomodar al español en este escenario, donde buscará repetir sus victorias de 2023 y 2024, aunque Alcaraz llega muy crecido y con hambre de conquistar un trofeo que aún falta en su palmarés, y que para él es, según advirtió este sábado, uno los torneos "más importantes del calendario".