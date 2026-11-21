Redacción Deportes. El Barcelona, líder de LaLiga EA Sports, recibe este domingo al Villarreal y el Atlético de Madrid, tercer clasificado, visita al Getafe en un domingo en el que también se juegan los partidos de la decimotercera jornada Racing-Real Sociedad y Osasuna-Málaga.

Las Vegas (Estados Unidos). El Gran Premio de Las Vegas es el escenario de la antepenúltima prueba del Mundial de Fórmula Uno 2026, en la que la lucha se centra en el subcampeonato una vez que el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) haya certificado su título, así como también la segunda plaza del campeonato de constructores.

Portimao (Portugal). Tras su caída en la carrera sprint del sábado que aplazó su objetivo, el español Marc Márquez tiene este domingo en el Gran Premio de Portugal una nueva oportunidad para levantar su décimo título mundial y el octavo en MotoGP en un circuito, el de Portimao, donde no ha ganado nunca y en el que solo le basta ser noveno para lograrlo.

Ciudad de México. El emblemático estadio Azteca de Ciudad de México acoge este domingo desde las 19.20 horas (01.20 GMT del lunes) el juego de la semana 11 de la temporada regular de la NFL entre Minnesota Vikings y San Francisco 49ers.

Asunción. Tras 16 años de un alejamiento obligado de los grandes reflectores, la Albirroja volvió en 2026 de la mano del seleccionador argentino Gustavo Alfaro y cerró un año brillante, en el que regresó a la Copa del Mundo y confirmó su buen momento al completar un pleno de triunfos en los dos últimos partidos amistosos. Por Ron González

Caracas. Los jugadores venezolanos que en marzo ganaron el Clásico Mundial de Béisbol contra Estados Unidos celebran en su país, ocho meses después, la primera victoria de Venezuela en este torneo, con una gran caravana acompañados de aficionados. Paseo de los Héroes.

- Abu Dabi Desert Challenge, última de los Mundiales de rally-raid (hasta 27).

- Gran Premio de Las Vegas, 21ª prueba del Mundial de Fórmula Uno y que se disputa en el circuito urbano de esta ciudad estadounidense (04.00 GMT). (FOTO)

- NBA (-1 GMT): Atlanta Hawks-Detroit Pistons (21.30), Miami Heat-Oklahoma City Thunder (00.00) (FOTO), Chicago Bulls-Denver Nuggets, Utah Jazz-Dallas Mavericks y Washington Wizards-Orlando Magic (01.00), New York Knicks-Indiana Pacers (02.00) y Golden State Warriors-Boston Celtics (02.30).

- España, Liga Endesa. 9ª jornada (-1 GMT)(FOTO): Monbus Obradoiro-FIATC Girona, Surne Bilbao-Kosner Baskonia (12.00), Leyma Coruña-iLERNA Lleida (12.30), Valencia-Río Breogán (17.00), La Laguna Tenerife-Barça (18.00) y Real Madrid-Asisa Joventut (19.00).

- Los jugadores venezolanos que en marzo ganaron el Clásico Mundial contra Estados Unidos celebran, ocho meses después, en su país la primera victoria de Venezuela en este gran torneo, con una gran caravana acompañados de aficionados. Paseo de los Héroes de Caracas, 22.00. (FOTO) (VÍDEO)

- Ciclocrós. Trofeo Beringen (Bélgica).

- Copa del Mundo. Eslalon masculino en Gurgl (Austria)

- Copa del Mundo de saltos. Prueba en Lillehammer (Noruega)

- España. LaLiga EA Sports. 13ª jornada (FOTO)(-1 GMT). Barcelona-Villarreal (14:00), Racing-Real Sociedad (16:15), Osasuna-Málaga (18:30) y Getafe-Atlético de Madrid (21:00)

- Inglaterra. 11ª jornada (-1 GMT): Hull-Brighton (15:00) y Liverpool-Manchester United (17:30)

- Italia. 12ª jornada (-1 GMT): Juventus-Venecia (12:3), Milan-Frosinone (18:00) y Atalanta-Inter (20:45)

- Mundial sub-17 de Catar (hasta 13 dic) (-1 GMT). Grecia-Panamá (13.30), Ecuador-Uganda (14.00), Argentina-Mozambique (16.30), Uruguay-Haití (16.30).

- Argentina. Continúan los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol con los partidos entre Rosario Central-Gimnasia de Mendoza, River Plate-Lanús e Instituto-Huracán.

- México: Cierre de la decimoséptima jornada del Apertura del fútbol mexicano con los partidos Guadalajara-Cruz Azul y Querétaro-Necaxa.

- Paraguay/Análisis: Tras 16 años de un alejamiento obligado de los grandes reflectores, la Albirroja volvió en 2026 de la mano del seleccionador argentino Gustavo Alfaro y cerró un año brillante, en el que regresó a la Copa del Mundo y confirmó su buen momento al completar un pleno de triunfos en los dos últimos partidos amistosos. Por Ron González (FOTO)

- Ciudad de México. El emblemático estadio Azteca de Ciudad de México acoge este domingo desde las 19.20 horas (01.20 GMT del lunes) el juego de la semana 11 de la temporada regular de la NFL entre Minnesota Vikings y San Francisco 49ers. (Foto) (Vídeo)

- Gran Premio de Portugal, 21ª prueba del Mundial, en el circuito del Algarve, en Portimao (-1 GMT). Moto3 (11.00), Moto2 (12:15) y MotoGP (14:00). (FOTO)

- Acaban las Finales ATP, en Turín (Italia). Final individual: Carlos Alcaraz (ESP)-Alexander Zverev (ALE)(17.00 GMT). Información de Carlos Expósito. (FOTO)

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España

Av. de Burgos, 8B. 28036 Madrid. España