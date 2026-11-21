"Creo que muchos de vosotros pensáis que yo deseo que los buenos jugadores pierdan para tener un camino un poco más fácil. Pero, para mí, disfruto del desafío. Me gusta el reto de enfrentarme a los mejores del mundo", dijo en declaraciones a un grupo reducido de medios, entre ellos EFE.

"Carlos, sin duda, por cómo ha estado jugando desde su regreso, ha sido uno de los mejores jugadores del mundo, quizá el mejor. Así que tengo muchas ganas de que llegue el domingo. Estoy deseando disputar un partido exigente", agregó, desde el Inalpi Arena de Turín.

Zverev llega tras ganar cuatro partidos y no ceder ni un set, en una competición que conquistó en 2018 y 2021.

"Me siento bien con mi servicio. Pero, de nuevo, creo que el domingo voy a enfrentarme al mejor restador del mundo, así que veremos cómo va", aseveró.

El germano hizo referencia a la última vez que jugó contra Alcaraz, en las semifinales del Abierto de Australia, donde el murciano ganó tras una larga batalla en cinco sets.

"Creo que me dio confianza en lo que estaba intentando hacer este año. He hablado mucho de ello. Estaba intentando cambiar mi juego, jugar un tenis diferente, y aquel partido me demostró que era lo correcto", recordó.

"Aunque perdí el partido, como he dicho muchas veces, terminé bastante satisfecho a pesar de la derrota. Así que creo que aquel fue el comienzo de algo bueno este año", subrayó.

El número uno del mundo disputa sus novenas Finales ATP en los últimos diez años y aspira a convertirse en el octavo jugador de la historia que gana el torneo en tres ocasiones.

"Creo que siempre es especial conseguir una victoria contra cualquiera de estos dos (Alcaraz o Jannik Sinner), porque sin duda han sido los mejores jugadores del mundo durante los últimos años, desde 2022, diría que en estos últimos cuatro años. Prácticamente lo han ganado todo, y este año he aparecido yo y he conseguido ganar algunos títulos", concluyó.