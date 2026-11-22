Fabrizio Arana confirmó sus excelentes dotes en el brazilian jiu jitsu y ganó la final en su categoría, conquistando el título en el Torneo de la Asociación Central de esta disciplina deportiva.

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Fabri es #1 del ranking de su categoría, con apenas 13 años, volvió a dar satisfacciones y muestras de sus condiciones para seguir escalando en las artes marciales.

La pelea que ganó el atleta fue en la categoría Infanto Juvenil 1, masculino, clase 2013, faixa amarilla, en la denominada Super Heavy / Super Pesado.

El deporte de las artes marciales tiene a muchos adeptos en nuestro país y Fabrizio ya tuvo otras destacadas actuaciones, como esta de la última fecha del certamen.

Recientemente, a mitad de año, en la segunda fecha, también se llevó el trofeo de campeón del certamen de la nucleación deportiva.

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Eventos y frutos de este tipo son los que lo motivan para perfilarse como uno de los exponentes de mejor perfil para futuras confrontaciones y representaciones de nuestro país, en el exigente mundo del Brazilian Jiu Jitsu.