Fabrizio Arana Benítez vuelve a coronarse campeón en el Circuito ACBJJ

El talento paraguayo sigue dejando huellas en las artes marciales. Fabrizio Arana Benítez, joven atleta de apenas 13 años, se consagró nuevamente campeón en el Circuito de la Asociación Central de Brazilian Jiu Jitsu (ACBJJ), tras quedarse con el primer lugar en su categoría durante la segunda fecha del certamen.

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La competencia se desarrolló este domingo 31 de mayo en la ciudad de Lambaré y reunió a destacados exponentes nacionales de la disciplina, en una jornada cargada de intensidad y gran nivel técnico.

Fabrizio volvió a demostrar su preparación, disciplina y capacidad competitiva, imponiéndose en cada combate para subir nuevamente a lo más alto del podio. Con esta nueva conquista, el joven paraguayo reafirma el gran momento que atraviesa y continúa consolidándose como una de las promesas del Brazilian Jiu Jitsu nacional.

A pesar de su corta edad, Arana Benítez ya viene acumulando importantes actuaciones en competencias locales, reflejando una evolución constante dentro de un deporte que exige gran preparación física, mental y técnica.

El logro obtenido en Lambaré representa además el fruto del esfuerzo diario, el acompañamiento de su entorno y el trabajo formativo que viene realizando en su proceso deportivo.

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Con actuaciones como esta, Fabrizio sigue construyendo un camino prometedor dentro del Brazilian Jiu Jitsu paraguayo, dejando en evidencia que el futuro de la disciplina cuenta con jóvenes talentos preparados para competir al más alto nivel.