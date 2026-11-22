De los más de 700 millones de euros de impacto, 322,9 millones corresponden al directo, 277,1 al indirecto y 121,2 al inducido.

Además, se generaron 4.760 puestos de trabajo, 608 más que los 4.152 puestos en 2025.

"Superamos con éxito nuestra prueba de estrés: organizar un evento de esta magnitud sin el campeón mundial Jannik Sinner, ausente por lesión, era una tarea titánica. Sin embargo, todo superó nuestras expectativas más optimistas", dijo el presidente de la Federación Italia de Tenis y Pádel (FITP), Angelo Binaghi, en una rueda de prensa desde el Inalpi Arena de Turín.

"Hemos añadido 2.375 asientos más desde 2022 hasta hoy, instalando nuevas gradas y colocando asientos también en espacios que antes carecían de ellos. A día de hoy, por lo tanto, hemos conseguido elevar el número de asientos ocupables a 13.648", informó, horas antes de la final que enfrenta al español Carlos Alcaraz y al alemán Alexander Zverev.

El impacto económico se multiplicó durante las ediciones. Pasó de 103 millones de euros en 2021 a 222 en 2022, 306 en 2023, 503 en 2024 y 591 en 2025, hasta los 721 de este año.

De los espectadores que asistieron al Inalpi Arena de Turín, el 69,7 % proviene del resto de Italia; el 13,1 % de la capital piamontesa, que acoge la competición por sexto año consecutivo, y el 17,2 % restante corresponde al público internacional.

El número de billetes vendidos también aumentó respecto a la edición de 2025, en la que se proclamó ganador el italiano Jannik Sinner, con un aumento de la asistencia en el campo central del 5,1 %: de 186.366 a 194.808.

Asimismo, se invirtió un 5,5 millones de euros más, un 39 % en comparación con la edición anterior, en costes de instalación y montaje, así como 7,7 millones, un 66 % interanual, en inversión en marketing y promoción del evento.