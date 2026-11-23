"No dejaremos que haga golpes increíbles. Intentaremos hacerlo lo mejor posible para que juegue con normalidad", dijo Melzer, extenista profesional ganador de Wimbledon (2010) y del Abierto de Estados Unidos (2011) en la modalidad de dobles.

"Es el mejor jugador del mundo en este momento, probablemente uno de los mejores, si no el mejor. Acaba de conseguir una victoria importantísima (sobre las Finales ATP). Creo que, cuando ejecuta un buen golpe, como harías con cualquier otro jugador, si estás al otro lado de la pista, te levantas y aplaudes", agregó, en una rueda de prensa en el BolognaFiere de la capital de Emilia-Romaña.

Merzer, al frente del equipo austriaco desde 2022, subrayó que darán lo mejor de ellos el jueves y que afrontan el duelo con "mucha confianza".

"Sin duda ayuda tener confianza en tu equipo y en tus jugadores. Cuando ya has conseguido algo anteriormente, creo que resulta más fácil creer que puedes volver a lograrlo (...) Me hace sentir orgulloso que lo hayamos conseguido dos años consecutivos", apostilló.

Los austriacos se enfrentarán a España por sexta vez en la historia de la Copa Davis y cuentan con un balance favorable de 3-2 en los enfrentamientos previos.

Austria ganó el primer encuentro entre ambas selecciones en julio de 1933 y no volvieron a enfrentarse hasta 1979, cuando España se tomó la revancha.

El equipo centroeuropeo se impuso en dos encuentros consecutivos contra España en 1990 y 1995, ambos en la primera ronda del Grupo Mundial, antes de que España hiciera lo propio en el último enfrentamiento entre ambas selecciones, en los cuartos de final de 2012.

La selección española llega a la cita después de alcanzar la final en la pasada edición, en la que cayó ante Italia, y con el objetivo de volver a pelear por un trofeo que no levanta desde 2019.