Este martes se puede definir la Primera Copa “Estadio Comuneros” femenina de baloncesto, cuando se enfrenten Campoalto Ladies y Ciudad Nueva, en el Comando Lógistico, si hay victoria de las “colegialas”.
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El juego está marcado para las 20:30, y tras la victoria de Campoalto en territorio ciudense, el viernes 20 pasado, las locales se encuentran a un partido del inédito título.
En el reñido partido de ida, las Ladies se impusieron 58-54 a Ciudad, en el polideportivo “Luis Fernández”, con parciales: 11-16, 19-6, 9-10 y 19-22.
La goleadora fue la ciudense Soledad Bobadilla con 22 puntos, y entre campoalteñas se destacó en la canasta Guadalupe García con 15.
En el Torneo Clausura femenino participaron ocho clubes, y los no clasificados al Top 4 jugaron la I Copa “Estadio Comuneros” Femenina: International Womens BC, Deportivo Gorillas, Ciudad Nueva y Campoalto Ladies.
Los que disputaron el Top 4 del Clausura: Olimpia Queens, Félix Pérez Cardozo, Deportivo San José y Sol de América.
Todos los campeones de la temporada 2026
Los campeones de los torneos de baloncesto del 2026, son:
Masculinos
Deportivo San José - Torneo Apertura
Olimpia Kings - Torneo Clausura
Deportivo Amambay - Apertura Comuneros
San Alfonzo de Minga Guazú - Clausura Comuneros
Femeninos
Olimpia Queens - Torneo Apertura
Olimpia Queens - Torneo Clausura.