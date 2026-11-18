La primera final por el título inédito de la Copa “Estadio Comuneros” de básquetbol en la rama femenina será este viernes, en el polideportivo “Luis Fernández” del Club Atlético Ciudad Nueva, que recibirá a Campoalto Ladies.

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La naranjada será botada al aire a partir de las 20:30, en “La Catedral del Básquetbol”, donde las locales tienen ventaja y disputarán 2 de los 3 potenciales encuentros en casa.

Campoalto Ladies oficiará de local en el polideportivo del Comando Logístico, casa habitual del elenco masculino del Deportivo Campoalto.

La final 2 está marcada para el martes, en el local de los milicos, en el mismo horario. De ganar el mismo equipo ambos cotejos, aquí surgirá el campeón.

En caso contrario, si se reparten los triunfos ciudenses y colegialas, habrá tercer y decisivo encuentro el viernes 27 de este mes, nuevamente en el barrio del mismo nombre que la institución de la banda roja.

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Este torneo lo iniciaron los equipos que no clasificaron al Top 4 del Clausura de la Liga Femenina: Ciudad Nueva, Campoalto, International Womens BC y Deportivo Gorillas.

Por otra parte, en el Clausura se consagró bicampeón Olimpia Queens, vice Félix Pérez Cardozo, y también jugaron las semifinales Deportivo San José y Sol de América.