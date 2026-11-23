Un excelente torneo del Deporte Ciencia tuvo lugar en la Gobernación Central, organizado por la Academia Peón Avanza y el club Sportivo Iteño, el pasado sábado.
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Tomaron parte del interescolar estudiantes de diversas instituciones del Departamento Central, con rondas de múltiples partidas partidas múltiples.
Participaron 7 equipos en 3 tableros, a ritmo rápido de 10 minutos + 3 segundos de incremento, en 7 rondas.
El arbitraje estuvo a cargo del AF Eric Riva, con el AN Emilio Samudio y la AN Luz Rivas como árbitros adjuntos.
Además del nivel exhibido por los amantes del ajedrez, se pudo apreciar un gran entusiasmo de los prometedores tableros, que dieron muestras de las enseñanzas y disciplina vividas en las aulas y clubes.
El encuentro no solo permitió medir el talento de los jóvenes ajedrecistas, sino también fomentar valores como el respeto, la paciencia y el pensamiento crítico en un ambiente familiar.
Cuadro de honor por categorías
Los jugadores se encontraron divididos en ciclos escolares, y los mejores fueron:
Categoría Primer Ciclo
Campeón: Colegio Del Sol (1er. Ciclo)
Vicecampeón: Colegio Torrefuerte (1er. Ciclo)
Tercer Puesto: Colegio San Antonio de Padua (1er. Ciclo)
Categoría Segundo Ciclo
Campeón: Colegio San Antonio de Padua (2do. Ciclo B)
Tablero 1: Alejandro Palomar
Tablero 2: Liam Lezcano
Tablero 3: Mateo Huespe
Vicecampeón: Colegio Torrefuerte (2do. Ciclo)
Tercer Puesto: Colegio San Antonio de Padua (2do. Ciclo A)
Categoría Tercer Ciclo
Campeón: Colegio Torrefuerte (3er. Ciclo)
Tablero 1: Facundo Balbuena
Tablero 2: Juan Mauricio Genes
Tablero 3: Guillermo Rojas
Excelente fue la convocatoria, que ilusiona para agendar este tipo de certámenes en la temporada venidera, con la participación de docentes, familias y organizadores, el torneo cerró con un balance altamente positivo, consolidando al ajedrez escolar como una herramienta clave para el desarrollo juvenil en Central.