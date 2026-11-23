El TAS, máximo órgano de arbitraje de litigios deportivos a nivel mundial, publicará su laudo a lo largo de la tarde, informa la entidad en un comunicado.

Tras la audiencia celebrada a puerta cerrada en la sede del TAS en Lausana (Suiza) el 8 de octubre, el panel de árbitros responsables del caso empezó a estudiar el recurso presentado contra la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la Real Federación Marroquí de Fútbol.

Senegal reclama que se anule la decisión de la CAF de proclamar ganador a Marruecos y que sea declarada de nuevo campeona.

Los integrantes del panel son el árbitro francés Gérald Simon, el italiano Luigi Fumagalli y el alemán Ulrich Haas.

Senegal registró el 25 de marzo su recurso ante el TAS tras lo sucedido en la final que tuvo lugar en Rabat, en la que se dio por vencedora a Marruecos por sorpresa dos meses después.

En el polémico partido, un penalti señalado a favor de los marroquíes en el tiempo añadido, antes de la prórroga, generó la protesta de la selección senegalesa y todos sus futbolistas menos su principal estrella y capitán, el delantero Sadio Mané, se marcharon al vestuario.

Tras unos minutos de incertidumbre los senegaleses regresaron al campo y se reanudó el partido, el madridista Brahim Díaz falló el penalti, y el encuentro se fue a la prórroga, en la que Pape Gueye marcó el gol del triunfo de Senegal, por lo que sus jugadores recibieron ese día el trofeo, que aún conserva la federación.

Marruecos recurrió ante el Comité de Disciplina de la CAF, que desestimó la queja, pero el de Apelación sí la aceptó, por lo que el 17 de marzo la victoria senegalesa fue anulada y los marroquíes fueron declarados campeones africanos por 3-0.