La tensión en la zona de Oriente Medio está pasando factura al ciclismo, con las bajas de las dos carreras mencionadas, aunque, por el momento se mantienen en el calendario de 2027 el Tour de Omán y el UAE Tour.

El anuncio ha partido del seleccionador nacional de Catar, Rik Verbrugghe, quien explicó en Cyclingnews que existen dificultades logísticas que impiden organizar en 2027 tanto el Tour de Arabia Saudí como el de Catar.

Aunque los planes no se han abandonado definitivamente, habrá que esperar al menos otro año para volver a ver al pelotón profesional compitiendo en las carreteras cataríes.

El Tour de Catar fue una de las pruebas iniciales de la temporada ciclista, y recuperó su plaza en el calendario para 2027 tras más de 10 años de ausencia. Para la próxima temporada tenía previsto el regreso de las versiones masculina y femenina.

Había un interés especial en Catar por la recuperación de su vuelta. El desarrollo del ciclismo también está vinculado a los preparativos para los Juegos Asiáticos que Doha tiene previsto acoger en 2030.

Por ello, la federación catarí incorporó al exprofesional Rik Verbrugghe como técnico nacional, quien también trabajo para la recuperación de la ronda.

La prueba masculina comenzó a disputarse en 2002, y a ella acudían principalmente velocistas y clasicómanos para iniciar la temporada en terrenos llanos. Su última edición se celebró en 2016, cuando Mark Cavendish conquistó la clasificación general por segunda vez.

La tensión en la región también golpeó al ciclismo con la cancelación de AlUla como patrocinador del Jayco masculino y Liv AlUla femenino.

Arabia Saudí atraviesa un nuevo enfrentamiento con los hutíes del Yemen desde septiembre, cuando los rebeldes reanudaron sus ataques transfronterizos tras acusar a Riad de bombardear el aeropuerto de Saná, la capital yemení en manos de los insurgentes desde 2014.

Esta situación ha llevado a aplazar o cancelar una larga lista de eventos deportivos y culturales, como el Rally Dakar, la Copa Asiática de fútbol, la Semana de la Moda de Riad, el festival MDLBEAST Soundstorm o el Festival de Cine del Mar Rojo.