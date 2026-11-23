Gukesh ya se convirtió en diciembre de 2024 en el campeón de menos edad del torneo organizado por de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, por sus siglas en francés) cuando derrotó al chino Liren Ding, defensor del título, en la última partida con tan solo 18 años.

Esta vez será él el que ponga sobre la mesa su corona ante Sindarov, quien se estrena en el reto después de que se impusiera en el Torneo de Candidatos el pasado mes de abril en Chipre.

El ajedrecista uzbeko, que el 8 de diciembre cumplirá 21 años, por lo que es algo mayor que su contrincante, es uno de los nuevos prodigios del tablero y llega a Ginebra después de una gran temporada, que le ha aupado al cuarto puesto del 'ranking' mundial que encabeza el noruego Magnus Carlsen.

Por falta de motivación, Carlsen renunció en 2023 a defender el título que ganó en cinco ocasiones, lo que dejó huérfano al Mundial de quien ha sido la gran estrella del tablero desde 2013.

Gukesh, gran maestro a los doce años, ya fue en 2021 el más joven en ganar el Torneo de Candidatos, por lo que la precocidad siempre ha sido su compañera de viaje.

Aunque su rendimiento en los últimos meses ha estado por debajo de las expectativas, lo que le ha llevado a situarse en el puesto 26 de la clasificación mundial, el prodigio indio llega a Ginebra convencido de poder revalidar el título.

“No pienso en que estoy aquí para defender algo, sino para ganar de nuevo. Es la mentalidad con la que he venido", señaló el domingo ante la prensa.

Sindarov no se fía de que el indio no atraviese su mejor momento, aunque sitúa el duelo en un "50-50 de posibilidades" para cada uno.

"A veces, uno tiene malos periodos, pero eso no es determinante. En lo único que pienso es que estaré ante un oponente muy fuerte", indicó el jugador nacido en Taskent, el primero de la exrepública soviética en jugar la final.

El historial de enfrentamientos concede ventaja a Sindarov, con dos victorias ya lejanas, en 2018 y 2022, y las tablas que firmaron el pasado mes de enero en la ronda 1 del 'Tata Steel Chess Masters' en Países Bajos, donde el campeón jugó con negras.

La final tendrá como sede la Fundación Martin Bodmer, a orillas del lago Leman, una biblioteca-museo privada que tiene en su colección unos 160.000 volúmenes en 80 idiomas, incluyendo incunables y manuscritos medievales de un gran valor.

Suiza ya fue la sede del Mundial organizado por la FIDE en 1998, en Lausana, donde se midieron el ruso Anatoli Kárpov y el indio Viswanathan Anand, quien sigue de vicepresidente de la FIDE con el nuevo presidente del organismo, el kazajo Timur Tirlov, quien se estrena en un Mundial.

El duelo entre Gukesh y Sindarov consta de un máximo de 14 partidas clásicas, con una jornada de descanso el 1 de diciembre, y el primero en alcanzar 7,5 puntos se llevará el título.

La bolsa de premios asciende a 2,5 millones de dólares (unos 2,2 millones de euros), con 200.000 dólares (unos 185.000 euros) por cada partida ganada.

De haber igualdad tras la última jornada, programada el 12 de diciembre, el campeón se dirimirá en un desempate rápido.

Cada partida tendrá un control de tiempo de 120 minutos para las primeras 40 jugadas, seguido de 30 minutos para el resto, con un incremento de 30 segundos a partir de la jugada 41.