El operativo de búsqueda se vio complicado por las adversas condiciones meteorológicas.

El aviso se recibió en la tarde del día 20, después de que el personal del refugio Ángel Orús comunicara que el montañero había salido por la mañana para subir al Posets y no había regresado.

Los trabajadores del refugio iniciaron su búsqueda y encontraron su mochila, con documentación personal y varios enseres, a unos 2.500 metros de altitud.

La Comandancia de la Guardia Civil de Huesca activó entonces un dispositivo en el que participaron efectivos de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Benasque, Jaca y Panticosa, además de la Unidad Aérea de Huesca, un guía y un perro especializado en la búsqueda de personas.

El operativo también contó con medios técnicos como un dron y el sistema de localización Lifeseeker, que permite detectar dispositivos móviles.

Finalmente, sobre el mediodía de este lunes, los equipos localizaron el cuerpo en las inmediaciones del Collado del Diente, junto al pico Posets, en la base de una pared de unos 200 metros de altura, y procedieron a su traslado en helicóptero a un hospital para realizar los procedimientos para certificar su muerte.