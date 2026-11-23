La delegación paraguaya de fisicoculturismo cerró el fin de semana con diez medallas en el Campeonato Internacional Noche de Campeones IFBB 2026, celebrado en Montevideo, Uruguay. El balance incluyó cinco títulos, además de tres segundos puestos y dos terceros lugares, en una competencia que reunió a atletas de distintas categorías.

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El certamen, organizado por la Asociación de Fisicoculturismo y Fitness del Uruguay (AFFU), bajo los lineamientos de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness (IFBB), tuvo a los representantes paraguayos entre los protagonistas de la jornada, con presencia en diferentes modalidades y divisiones.

Las cinco medallas de oro llegaron a través de Mathias Olmedo, en Muscular Men’s Physique; Maicol Blanco, en Men’s Physique Senior talla alta; Nancy Brizuela, en Woman’s Physique; y María Eugenia González y Marco Penoni, quienes se consagraron en Fit Pairs.

El rendimiento paraguayo también se extendió a los puestos de escolta. Jazmín Rossi obtuvo la medalla de plata en Bikini Challenger, mientras que Marco Penoni sumó otros dos segundos lugares en Men’s Physique Master 40-44 años y Men’s Physique Senior hasta 179 centímetros, ampliando su cosecha personal en la competencia.

Por su parte, María Eugenia González completó su participación con dos medallas de bronce, en Bikini Master +35 años y Bikini Senior por encima de 1,66 metros, consolidando una presencia en el podio en distintas categorías.

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La cosecha de diez medallas refleja la competitividad del equipo paraguayo en el escenario internacional, con resultados distribuidos entre las modalidades masculinas, femeninas y de parejas, y cinco consagraciones que marcaron el balance de la participación guaraní en territorio uruguayo.