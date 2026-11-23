"Me arriesgo por mí mismo y por la gran mayoría del grupo", dijo el número uno del mundo en una entrevista con la Gazzetta.it al ser preguntado por el dopaje y los problemas relacionados con los controles antidopaje nocturnos en el pasado Tour de Francia de 2026, cuando el danés Jonas Vingegaard fue requerido por los inspectores a las dos de la madrugada y el propio Pogacar a las cinco.

El doble campeón del mundo se mostró contundente y seguro en sus opiniones en torno al dopaje.

"Sí, pueden estar seguros, el dopaje ya no existe para la mayoría del pelotón. Se corre con el corazón y con la mentalidad adecuada. Todos sabemos que las sustancias prohibidas pueden dañar la salud. Y, al mismo tiempo, el ciclismo es un deporte y nadie quiere arriesgar su vida por él", señaló el ciclista del UAE.

"Por supuesto, siempre habrá alguien que intente tomar atajos... pero, en cualquier caso, he conocido a muchos ciclistas a lo largo de los años y todos aman el ciclismo, el deporte. Todos le dedican el 100% de su vida, se comprometen a llevar una dieta adecuada, a prepararse bien. Los entrenadores son buenos, se centran en la recuperación, en resumen, trabajan muy duro", destacó.

Por ese motivo, afirmó Pogacar, "no quieren arriesgarse a perder todo esto, no merece la pena". "Es una lástima. En resumen, los corredores vivimos para este deporte de la manera correcta y no tenemos ningún deseo de arruinarnos", añadió.

"Muchos quieren seguir vinculados al sector incluso después de retirarse, como directores deportivos, entrenadores... Si cometes un error, corres el riesgo de acabar vendiendo helados o algo parecido. No, la gran mayoría jamás haría eso", concluyó Pogacar.