Con apenas 46 segundos en el reloj y sin tiempos muertos, Jayden Daniels conectó dos pases de 22 y 42 yardas con el 'rookie' Antonio Williams, que dejaron a Washington en posición de anotar un gol de campo de 26 yardas. Fue el quinto de la noche para Drew Stevens.

Parecía una misión imposible para unos Commanders que habían visto cómo los Bengals recuperaban la ventaja con menos de un minuto por jugar y que, además, habían agotado todos sus tiempos muertos durante el 'drive' de Cincinnati.

Pero la sangre fría de Daniels, la misma con la que hace dos años firmó un 'Hail Mary' en este mismo estadio contra los Chicago Bears, permitieron a Washington sumar dos victorias seguidas por primera vez desde 2024.

Los Commanders (4-5-1) son terceros en la División Este de la NFC, por detrás de New York Giants (6-3) y Dallas Cowboys (5-6). Por su lado, los Bengals (7-3), que llegaban con una racha de cinco triunfos, lideran la División Norte de la NFC.

Ese 'field goal' ganador de Stevens culminó una secuencia de seis 'drives' consecutivos puntuando para los Commanders, que habían comenzado el partido con cuatro 'punt' seguidos. El pateador fue de los grandes protagonistas de la noche, autor de 16 de los 22 puntos de su equipo.

Jayden Daniels completó 23 de sus 35 pases para 289 yardas, sin pases de anotación, aunque salió a hombros del estadio.

"Vamos a seguir luchando. Partido a partido y día a día. Estamos muy agradecidos con todos los que han seguido apoyándonos. Sabemos que no ha sido el arranque de temporada que queríamos, pero todavía nos queda una segunda mitad", afirmó Daniels tras la victoria.

Jacory Croskey-Merritt anotó el único 'touchdown' de Washington con una incursión de una yarda justo antes del descanso, mientras que Antonio Williams, que también salió a hombros, lideró el apartado de recepción con 122 yardas.

"Todo es cuestión de confianza. En ese momento confié en él para esas dos acciones consecutivas, y no me falló", dijo Daniels sobre ese 'drive' final y su conexión con el 'rookie' proveniente de Clemson.

Para los Bengals, Joe Burrow completó 28 de sus 40 pases para 300 yardas y dos 'touchdowns'. Aunque terminó sin intercepciones, los Commanders estuvieron a punto de recuperar el balón tres veces, incluso en ese último 'drive' de Cincinnati, a 1:39 del final.

Fue en segundo down, que a Rasul Douglas se le escurrió el balón de las manos, lamentándose de su mala fortuna.

En el tercer down, Burrow fue capturado, perdió siete yardas y complicó aún más la posición de su equipo, obligando a Evan McPherson a convertir un 'field goal' de 56 yardas para el 19-20, que en ese momento parecía definitivo.

Tee Higgins y Colbie Young habían anotado los dos 'touchdowns' de Cincinnati en el segundo y tercer cuarto tras recibir sendos pases de 31 y 4 yardas, respectivamente.