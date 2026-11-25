"Estoy muy contento por el compromiso de mis jugadores y es una buena oportunidad para tener la posibilidad de ganar la Copa Davis. Pero, en mi mente, lo único que tengo es estar concentrado en los partidos de mañana. Austria, paso a paso", dijo en rueda de prensa desde Bolonia, junto a los jugadores.

"Por supuesto, me gustaría ganar esta Copa como capitán. He disfrutado de esta semana con mis jugadores y eso es todo. Es mi última semana como capitán de Copa Davis y voy a intentar disfrutar de cada momento hasta el último partido que juguemos esta semana", afirmó, sobre su adiós como técnico español para entrenar al noruego Casper Ruud.

Al ser preguntado por si tiene claro quién va a jugar ante el conjunto austriaco, ante la duda de si Carlos Alcaraz saltará a la pista, el valenciano ironizó: "Me gusta mucho decir: 'Solo sé que no sé nada'. Lo digo y lo vuelvo a decir, no tengo ningún problema".

Ferrer dirige al equipo español desde 2023 y cuenta con un balance de nueve eliminatorias ganadas y cuatro perdidas como capitán, incluida la clasificación del equipo para la final del año pasado.

Como jugador, representó a España en la Copa Davis entre 2006 y 2018, formó parte de los equipos españoles que conquistaron el título en 2008, 2009 y 2011, y registró un balance global de 28 victorias y 5 derrotas en partidos.

España, que acumula seis títulos en esta competición, debutará este jueves en la Fase Final de la Copa Davis frente a Austria, con el objetivo de alcanzar las semifinales y volver a luchar por el título, que no conquista desde 2019.