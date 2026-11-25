Después de 2 horas y 20 jugadas y con Gukesh jugando con blancas, ambos jugadores llegaron a la conclusión de que la posición ofrecía pocas posibilidades de alterar el equilibrio.

Sindarov jugará con las piezas blancas por segunda vez este jueves en la tercera partida.

La partida de este martes es la segunda de un máximo de catorce, ya que el primero en alcanzar 7,5 puntos o más ganará el título.

Las partidas, con un control de tiempo de 120 minutos para las primeras 40 jugadas, seguido de 30 minutos para el resto, con un incremento de 30 segundos a partir de la jugada 41, se disputan hasta el 11 de diciembre con una jornada de descanso prevista para el día 1.

La bolsa de premios asciende a 2,5 millones de dólares (unos 2,2 millones de euros), con 200.000 dólares (unos 185.000 euros) por cada partida ganada.