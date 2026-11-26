Tras la semana de Liga de Campeones, el Barça defiende su liderato en una visita a un estadio que le trae buenos recuerdos, puesto que en su última visita en abril de 2018, cantó el alirón con una victoria (2-4) cimentada en un triplete del argentino Lionel Messi y que acabó con el sueño de Primera de los gallegos.

El técnico alemán, Hansi Flick, espera recuperar a Lamine Yamal después de ahorrarle el viaje a Azerbaiyán para recuperarse de unas molestias en el tobillo derecho, mientras que en el Dépor podría regresar el delantero neerlandés Zakaria Eddahchouri después de dos meses en el dique seco.

Al acecho del Barça está el Real Madrid, que juega en casa ante el Alavés después de la goleada ante el PSV Eindhoven en Liga de Campeones, con remontada incluida, como ante el Celta de Vigo en la anterior jornada, y busca su sexto triunfo seguido en liga y en Europa.

El técnico merengue, el portugués Jose Mourinho, aspira a seguir sumando puntos para igualar los mejores registros del club blanco en el primer tercio de la competición doméstica con el inglés Jude Bellingham como motor en su mejor momento de forma y con la duda de si el brasileño Vinícius regresa al once titular en liga dos meses después.

El Atlético visita Elche con el ánimo de seguir en la puja por el campeonato en la víspera del segundo duelo que jugará contra el Barcelona el próximo miércoles, 2 de diciembre, en partido adelantado por la Supercopa.

La cita en el Martínez Valero servirá para calibrar si los delanteros Julián Alvarez y Alexander Sorloth han recuperado la pólvora después de haber marcado ante el Viking noruego en partido europeo.

El partido del horario estelar del domingo lo protagonizarán en Anoeta la Real Sociedad y el Sevilla, quinto y sexto clasificados, por lo que pretenden escalar hacia los puestos de Liga de Campeones.

El Betis del chileno Manuel Pellegrini, invicto en liga desde mediados de octubre, quiere sacar tajada del enfrentamiento entre sus perseguidores y reafirmar su cuarto puesto, para lo que necesita vencer en casa ante un Rayo Vallecano al que le pisa el tren del descenso.

De él quiere apearse el Getafe, empatado a puntos con los franjirrojos, aunque con una visita complicada a Cornellá el lunes ante un Espanyol que ha recuperado el pulso desde que Eder Sarabia relevó en el banquillo a Manolo González, con dos victorias y un empate.

Abrirá la jornada este viernes el Levante ante el Racing, que ha tomado el testigo del Deportivo como equipo revelación con un séptimo puesto que ha desatado la alegría en Santander y con el delantero marroquí Yassir Zabiri como uno de los jugadores de moda.

El Málaga medirá el efecto de la destitución de su director deportivo, el exjugador Loren, en su meta de ganar su primer partido desde su regreso a Primera ante un Athletic Club escocido por la derrota en San Mamés ante el Espanyol.

El Valencia también quiere saborear su primer triunfo en Mestalla y el tercero en la etapa de Javier Aguirre frente a un Osasuna que desea consolidarse en la zona media.

Completa la jornada el Celta-Villarreal en Baladíos, con los de Claudio Giráldez necesitados de puntos frente al ‘submarino’ amarillo, eufórico tras su victoria en Praga ante el Slavia (0-1) en ‘Champions’.