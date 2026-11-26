"Es un gran reto, y es algo por lo que, ya sabes, Cam, Arthur, estos dos… por eso están aquí, de esto se trata. Y pasan cosas cuando juegas para tu país", dijo en rueda de prensa, después de que el equipo británico superara a la Alemania de Alexander Zverev.

"Llevo suficiente tiempo en esto como para haber visto ganar partidos a los favoritos, y he visto a nuestros jugadores, cuando partían como claros perdedores, ganar partidos. Así que, mira, hoy hemos hecho nuestro trabajo", apostilló.

Smith, que dejará de capitanear a la selección británica esta después del torneo, subrayó que tendrían "una oportunidad" contra el equipo liderado por Carlos Alcaraz y capitaneado por David Ferrer.

"Es un equipo muy, muy fuerte. Pero en un partido aislado de la Copa Davis... fíjate en lo que pasó anoche con Kwon contra un jugador del top 10", aseveró, en referencia al partido de el miércoles, en el que el coreano Soon-Woo Kwon venció a Flavio Cobolli.

España se enfrenta en la tarde de este jueves a Austria en busca su séptima 'ensaladera'. El vencedor del duelo se enfrentará el sábado en semifinales a Gran Bretaña.