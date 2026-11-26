- También se enviará información sobre cómo pasan las horas previas a la final las hinchadas de ambos equipos en Montevideo.

Montevideo. Diego Godín, Sebastián Abreu, Ricardo Tavarelli, Felipe Melo, Óscar Ruggeri, Roberto Acuña y Mauro Silva, entre otros, participan en un amistoso entre leyendas de la Asociación Uruguaya de Fútbol y de la Conmebol en el Parque Alfredo Víctor Viera de Montevideo, como parte de los eventos programados antes de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata.

Valencia (España). El abogado español Juan de Dios Crespo, que ha defendido a Senegal ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), aseguró a EFE que la decisión de Marruecos de seguir jugando tras la interrupción de la final de la Copa de África fue determinante para que la justicia restableciera el triunfo senegalés, ya que si el equipo marroquí sehubiera negado, habría ganado por 3-0. Por César Toldrá

Bolonia (Italia). Las selecciones de España y Austria se enfrentan este jueves en los cuartos de final de la Fase Final de la Copa Davis, que se disputa en Bolonia, con la primera persiguiendo un título que se le resiste desde 2019 y los segundo, en busca de dar la sorpresa y alcanzar las semifinales por primera vez desde 1990, su mejor resultado. En el otro lado del cuadro, Alemania, otras de las favoritas y que lidera Alexander Zverev, se enfrenta a la Gran Bretaña de Arthur Fery.

Buenos Aires/Panamá/Montevideo. Los enfrentamientos Argentina-Bahamas en Buenos Aires, Panamá-Puerto Rico y Uruguay-Canadá marcan el inicio de la quinta ventana del clasificatorio de FIBA Américas, en la penúltima fecha de la segunda ronda de las eliminatorias de América para la Copa Mundial de Baloncesto de 2027.

Washington. El partido entre Buffalo Bills y Kansas City Chiefs acapara los focos de la jornada de Acción de Gracias de la NFL, una de las tradiciones deportivas más arraigadas en Estados Unidos, que abrirá como manda la costumbre en Detroit, con la visita de los Chicago Bears a los Lions, equipo que ha jugado siempre en casa en este día todos los años con excepción de 1934. La jornada se completa con el un encuentro en Dallas, una tradición desde 1960, donde los Cowboys recibirán a los Philadelphia Eagles.

- Montevideo. La llegada de decenas de miles de argentinos y brasileños para alentar al Estudiantes de La Plata y al Palmeiras en la final de la Copa Libertadores ilusionan a los comerciantes de Montevideo, mientras los precios de los alojamientos en la capital uruguaya se dispararon a niveles poco habituales. Por Santiago Carbone

- Montevideo. El campeón de la Copa Libertadores de 2026 que se coronará este 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo recibirá un premio directo de 25 millones de dólares, pero el total acumulado por la campaña victoriosa puede rondar los 40 millones. Por Santiago Carbone

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- Abu Dabi Desert Challenge, última prueba de los Mundiales de rally-raid (hasta 27).

- Mundial. Clasificación. Segunda ronda América: Uruguay-Canadá (23.10), Argentina-Bahamas (01.40 del viernes), Panamá-Puerto Rico (02.40).

- El brasileño Palmeiras y el argentino Estudiantes comienzan a trabajar en Montevideo (FOTO)

- Leyendas de la Asociación Uruguaya de Fútbol y de la Conmebol se enfrentan en Montevideo con motivo de la final de la Libertadores. (FOTO)

- Serie Previa de la final de la Copa Libertadores, que se juega el sábado en el Estadio Centenario de Montevideo entre el Palmeiras brasileño y el Estudiantes La Plata argentino:

. El comercio en Montevideo anticipa su fiesta a la del fútbol Montevideo. Por Santiago Carbone. (FOTO)

. El cheque de 25 millones de dólares al campeón puede redondear un botín de 40 millones. Por Santiago Carbone. (FOTO)

- Liga Europa. 5ª jornada (FOTO). Crónicas de los partidos Celta-Bournemouth (16:45 GMT) y Crystal Palace-Real Sociedad (20:00). Resumen con el resto de partidos.

- Liga Conferencia. 4ª jornada. Crónica del partido Iberia Tiflis-Getafe (17:45 GMT). Resumen con el resto de partidos.

- España. Presentación de la 14ª jornada de LaLiga EA Sports.

- Entrevista con el abogado español Juan de Dios Crespo, que defendió a Senegal ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en su conflicto con Marruecos por la final de la Copa de África.

- Comienza la temporada 2026/27 del DP World Tour con el Campeonato de la PGA australiana, en The Lakers GC, Sídney (hasta 29).

- Ruedas de prensa del Gran Premio de Valencia, 22ª y última prueba de los Mundiales de velocidad, en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. (FOTO) (INFOGRAFÍA)

- Fase final de la Copa Davis, en Bolonia (Italia) (hasta 29). Cuartos de final. Desde las 09.00 GMT: Reino Unido-Alemania. No antes de las 16:00: Austria-España. Información de Carlos Expósito. (FOTO)

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Redacción EFE Deportes

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