La última vez que salió de inicio fue el 20 de septiembre ante el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano, con derrota 2-1, y en la jornada siguiente, tras ser suplente, recibió la roja y cuatro partidos de suspensión.

El Bernabéu pareció haberle indultado en la remontada ante el PSV Eindhoven y después de ser suplente ante el Celta, Mourinho debe decidir si repite el tridente Vinícius-Mbappé-Diomande o elige entre el brasileño y el costamarfileño.

El delantero marroquí es una de las sensaciones de la liga con once goles en trece partidos, ninguno de penalti, lo que ha catapultado al Racing de Santander al séptimo puesto en la clasificación.

Zabiri, de 21 años, empezó el campeonato de suplente, pero a base de goles -tercero en la tabla del ‘pichichi’, a cuatro de Raphinha-, se ha consolidado como baluarte del equipo, lo que le ha abierto también las puertas de la selección de Marruecos.

El delantero gabonés del Deportivo, con cinco goles en esta temporada, será la referencia ofensiva ante el Barcelona, a pesar del susto por un accidente de coche sufrido este jueves camino del entrenamiento.

Será su reencuentro con el conjunto culé, donde militó entre febrero y junio de 2022 a las órdenes de Xavi Hernández, con trece goles en 24 partidos.

El portero del Athletic Club se convertirá este sábado ante el Málaga en el cuarto portero en la historia del equipo vasco que alcanza los 250 partidos de Liga algo que solo han conseguido José Ángel Iribar (466), Carmelo Cedrún (334) y Gorka Iraizoz (315).

A sus 29 años, el mejor portero del mundo sigue haciendo méritos para ser una leyenda y para tratar de aspirar a su segundo trofeo Zamora tras le que ganó hace dos temporadas.

El técnico bilbaíno ha ayudado al Espanyol a recuperar la sonrisa después de la última etapa de Manolo González, con el que el equipo llegó a estar en puestos de descenso.

Sarabia se estrenó en la grada con victoria en Villarreal, con Sergio García como técnico interino, a la que siguió un empate en casa ante el Deportivo y otros tres puntos en San Mamés (0-1) ante el Athletic, por lo que podría encadenar ante el Getafe dos triunfos seguidos, algo que los periquitos no logran desde diciembre del pasado año.