"La verdad que no se puede estar más contento. Era mi intención, era lo que venía a hacer hoy, intentar dar el primer punto a España. He empezado nervioso, sabiendo que tenía responsabilidad. No es lo mismo jugar por España que jugar para ti solo, pero bueno, creo que he conseguido dar un buen nivel y súper contento de dar la victoria y con ganas de ver a Rafa ahora en pista", afirmó, en declaraciones a un grupo reducido de medios, entre ellos EFE.

"Vamos a ver qué hace Rafa después y, bueno, a ver si consigue llevarse la victoria y conseguimos pasar a la siguiente ronda", agregó.

Mérida gano al austriaco por doble 6-4 tras un partido que calificó de "difícil".

"La pista estaba un poquito rápida, él ha salido a jugar con todo, pegando muy fuerte, sacando muy bien. Pero bueno, he intentado llevar un poco a mi tenis, meter la máxima bolas posibles. Luego ha empezado a fallar un poco y creo que haya estado el partido para mí", explicó.

Al ser preguntado por su incorporación al equipo tras la baja de Alejandro Davidovich, el madrileño reveló que la llamada del capitán, David Ferrer, le pilló de vacaciones.

"Al final corté unas vacaciones por venir aquí no es un problema. La verdad que muy contento y, bueno, sobre todo con que David haya contado conmigo para jugar hoy aquí el primer partido. Contento y, bueno, súper feliz de darle la victoria", concluyó.

Rafa Jódar podría cerrar la eliminatoria contra Austria si vence al número uno austriaco, Jurij Rodionov. En caso de que el centroeuropeo se haga con el triunfo, se resolvería en un tercer partido, en el que entraría en acción Carlos Alcaraz, junto a Marcel Granollers, contra Lucas Miedler y Neil Oberleitner.

En semifinales esperara Gran Bretaña, que dio la sorpresa al ganar a la Alemania de Alexander Zverev, número uno, en tres partidos.