La semana fue un auténtico huracán en Pittsburgh, marcada por los dedos acusadores y que terminó con la rescisión del contrato del veterano mariscal de campo, una decisión que podría suponer su retirada 'de facto' de la NFL.

Rodgers acusó a McCarthy -el entrenador con el que ganó en Super Bowl XLV con los Green Bay Packers- de quedarse dormido en las reuniones y de haber perdido la confianza del vestuario en una aparición el martes en el programa de Pat McAfee.

El pulso que Rodgers le echó a McCarthy no solo sacudió la ciudad de Pittsburgh, sino que se sintió en toda la NFL. Tras el desconcierto inicial, el siempre controvertido 'quarterback' se fue quedando solo.

"Creo que el grupo de líderes del equipo cerró filas en torno al entrenador McCarthy y que, de alguna manera, toda esta adversidad probablemente nos hizo estar más unidos", afirmó el 'quarterback' Mason Rudolph, que sustituyó a Rodgers este viernes.

Los Steelers (7-4) escalaron a la segunda posición de la División Norte de la AFC, por detrás de los Cincinnati Bengals (7-3).

Los Broncos (8-3), por su lado, que llegaban a Pittsburgh con seis victorias consecutivas, no aprovecharon el tropiezo de los Kansas City Chiefs en Buffalo y comparten con ellos el liderato de la División Oeste de la AFC.

Rudolph completó 9 de sus 15 pases para 142 yardas, lanzó un pase de 'touchdown' de 22 yardas a DK Metcalf y no sufrió ninguna intercepción, aunque sí fue víctima de un 'safety'.

La concentración con la que saltaron al campo los Steelers quedó patente en su primer 'touchdown', obra de su defensa: Bo Nix, el 'quarterback' de los Broncos, fue capturado en su propia yarda 6, perdió el balón y T.J. Watt lo recuperó en la zona de anotación.

Minutos después, Rudolph conectaría con DK Metcalf para el segundo 'touchdown' para el 14-0 todavía en el primer cuarto tras un espléndido 'drive' de cuatro jugadas y 85 yardas en 2:06.

Los Broncos recortaron distancias en el segundo cuarto con un 'safety' sobre Rudolph y un 'field goal', pero esas fueron sus dos únicas anotaciones en todo el partido.

Pero un 'field goal' de 47 yardas de Chris Boswell, sumado a otro 'touchdown' de la defensa de Pittsburgh, esta vez tras una intercepción de Jalen Ramsey a un pase de Nix que retornó 36 yardas, dejó el marcador al descanso en 24-5.

El segundo tiempo transcurrió con poco que destacar, con un 'field goal' de Boswell como única anotación, mientras que los Broncos fallaron un intento de gol de campo de apenas 33 yardas y sufrieron una nueva intercepción.

Bo Nix terminó con 22 de sus 40 intentos de pase para 169 yardas y con dos intercepciones.

"Todo lo ocurrido fue muchísimo. Algo casi sin precedentes, algo que nunca había vivido. Imagino que mis compañeros tampoco. Estoy muy orgulloso de cómo conseguimos pasar página, en realidad, ya el miércoles", insistió Rudolph tras el partido.