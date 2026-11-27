Los españoles se hicieron el pasado domingo con el tercer puesto en la prueba de Dubai y con 86 puntos marchan a 17 del BONDS Flying Roos, cuyo piloto es Tom Slingsby.

El equipo español, que sostiene el récord por ser el más joven en competir en SailGP, ya consiguió alzar el título en el año 2024 en San Francisco, venciendo en la Gran Final a Australia y Nueva Zelanda.

"Sufrimos de lo lindo para clasificarnos para esa Gran Final”, afirmó en unas declaraciones recogidas por SailGP el español Diego Botín, piloto del equipo español, quién añadió que “esta vez es diferente”, al considerar que “hemos mejorado mucho como equipo”.

Entre sus rivales se encuentra la tercera clasificada, Suecia con Nathan Outteridge al mando, que supera en siete puntos a Estados Unidos, cuarta con Taylor Canfield.