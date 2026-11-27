El equipo capitaneado por David Ferrer, que alcanzó esta ronda por segundo año consecutivo, llega a la penúltima eliminatoria después de superar a Austria por 2-0 en los cuartos de final, gracias a las victorias de Daniel Mérida y Rafael Jódar.

Los españoles buscarán ahora dar un paso más hacia un título, la denominada 'ensaladera', que no conquistan desde 2019.

Enfrente estará una Gran Bretaña que tuvo que resolver su eliminatoria de cuartos en el partido de dobles ante Alemania, una de las favoritas.

El conjunto dirigido por Leon Smith derrotó por 2-1 a Alemania, después de que Cameron Norrie adelantara a los británicos, Alexander Zverev igualara el enfrentamiento y la pareja formada por Henry Patten y Neal Skupski certificara la clasificación.

España llega a la cita con Carlos Alcaraz como líder, y podría jugar individuales, aunque el protagonismo en el estreno español en Bolonia recayó en Mérida y Jódar.

Ambos respondieron con dos victorias que evitaron la disputa del encuentro de dobles ante Austria y permitieron al equipo reservar esfuerzos, y a Alcaraz, de cara a las semifinales.

Mérida abrió la eliminatoria con un triunfo por un doble 6-4 ante Joel Schwaerzler, mientras que Jódar tuvo que remontar frente a Jurij Rodionov. El madrileño perdió el primer set por 2-6, pero reaccionó con contundencia y se impuso en los dos siguientes por 6-0 y 6-1.

La actuación de Jódar confirmó la capacidad de reacción del joven tenista, si bien el desgaste acumulado tras un año de numerosos partidos será uno de los aspectos a tener en cuenta en esta fase decisiva de la competición.

Gran Bretaña, por su parte, cuenta con una pareja de dobles especialmente peligrosa. Patten y Skupski resolvieron el enfrentamiento ante Alemania con un 6-2 y 7-6(6) frente a Kevin Krawietz y Tim Puetz, una victoria que confirmó su buena química y la importancia que pueden adquirir si la semifinal llega igualada al tercer partido.

En individuales, Norrie también dejó buenas sensaciones al imponerse a Jan-Lennard Struff por 6-3, 3-6 y 6-2. El británico será una de las principales referencias de su equipo, junto a Arthur Fery, que cayó ante Zverev en los cuartos de final.

España y Gran Bretaña ya se enfrentaron en las semifinales de 2019, en la Caja Mágica de Madrid, aunque en aquella ocasión la victoria fue para el conjunto español, que acabó conquistando el título.

En el balance histórico de sus enfrentamientos en la Copa Davis, los británicos dominan por 8-7.

España aspira a levantar su séptima Copa Davis, después de los títulos conseguidos en 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019. Gran Bretaña, que cuenta con diez títulos, el último logrado en 2015, intentará regresar a una final que no disputa desde aquel año.

La semifinal se disputará en el Super Tennis Arena del recinto BolognaFiere a partir de las 12.00 hora local (-1 GMT). La eliminatoria se resolverá al mejor de tres partidos, con dos encuentros individuales y, si fuera necesario, un tercero de dobles.

El vencedor se enfrentará el domingo en la final al ganador de la otra semifinal, que disputan Italia y República Checa.