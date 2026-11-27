"Al final no deja de ser mi trabajo y, bueno, contento por estos años haber tenido la oportunidad de una competición que he disfrutado tanto como jugador", afirmó Ferrer ante los medios españoles, entre ellos EFE, desde el BolognaFiere de Bolonia, donde se disputa el torneo.

"Me llena todo, tanto Marcel (Granollers), Pedro (Martínez), Carlos (Alcaraz), asumen su rol y son buenas personas, y me es muy fácil trabajar con ellos, les voy a echar mucho de menos...", agregó.

Sobre los más jóvenes y debutantes en la Fase Final del torneo, Rafa Jódar y Dani Mérida, Ferrer se mostró contento de hacerles debutar y "ver su crecimiento de jóvenes".

El capitán, que a partir de la próxima temporada se incorporará al equipo técnico del noruego Casper Ruud, subrayó que está "contento" por haber tenido la oportunidad de participar como líder de España en una competición que disfrutó tanto como jugador.

Al ser preguntado sobre su rival de este sábado en las semifinales, Gran Bretaña, el valenciano destacó que "tienen un gran dobles, los mejores a día de hoy", y valoró que, para él, los dobles están sobrevalorados en este formato de la Copa Davis "porque tienen demasiada importancia".

"Tenemos grandes jugadores de 'singles' y al final no han jugado dobles, los buenos que ahora son doblistas, quisieron ser jugadores de individuales y no pudieron, por eso juegan el dobles. Lo que pasa que en España, como somos muy buenos tenísticamente, no hay tantos doblistas. Esa es la única razón", reflexionó.

También aprovechó para lamentar que la retirada de Marc Márquez de MotoGP, un deportista que supone "un orgullo para el deporte español" y que disfrutó mucho de él como aficionado.

España se enfrenta este sábado a Gran Bretaña en semifinales de la Copa Davis por un billete a la final, en la que esperará Italia o República Checa.

El equipo dirigido por Ferrer y liderado por Alcaraz busca su séptima 'ensaladera', un título que no gana desde el 2019, mientras que los británicos buscan su undécimo título once años después del último.