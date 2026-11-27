La CPA se reunirá con los organizadores y la UCI para confirmar el formato de la etapa final de cada una de las tres grandes vueltas masculinas de 2027, tras una serie de modificaciones y neutralizaciones de última hora en los últimos años, según explica el portal Domestique.

Los últimos kilómetros del Tour de Francia se han neutralizado los dos últimos años tras la introducción de la subida a Montmartre en el circuito final, mientras que el cronómetro de la Vuelta a España de este año se detuvo antes de la última vuelta de la etapa final en Granada.

En todas las ocasiones, la decisión de neutralizar la clasificación general se tomó únicamente el último día de la carrera, tras intensas conversaciones entre los corredores, los equipos, los organizadores y el jurado de la carrera.

El presidente de la CPA, Adam Hansen, afirmó que el objetivo de la reunión del 2 de diciembre es llegar a un acuerdo con suficiente antelación a cada gran vuelta sobre si el circuito final contará para la clasificación general.

El Giro de Italia 2027 concluirá con un circuito en Roma, mientras que el Tour de Francia volverá a incluir la subida a Montmartre antes de finalizar en los Campos Elíseos. El recorrido de la Vuelta a España no se dará a conocer hasta el 14 de enero, pero se espera que finalice con un circuito urbano en Madrid.

"La semana que viene tenemos una reunión sobre todas las últimas etapas de las grandes vueltas, porque probablemente ya se habrán dado cuenta de que todas cambian”, dijo Hansen a Domestique .

"La UCI también está un poco cansada de esto, porque no da buena imagen al deporte. Hablaremos de las etapas finales, simplemente para llegar a un acuerdo, y luego quedará registrado en el libro de ruta con antelación que se tomará tiempo en un punto específico, sea cual sea el motivo. De esa manera, no tendremos la misma discusión de última hora que tenemos todos los años", asegura Hansen.

Según detalla Hansen, "los ciclistas no tienen problema si los organizadores quieren elegir nuevos finales, pero deben hacerlos justos. Por eso tendremos la reunión la semana que viene. Así, no tendremos la misma discusión de siempre el último día de carrera. Eso no me gusta nada".