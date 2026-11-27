Redacción deportes. Tres de los cuatro conjuntos españoles de la Liga de Campeones, Real Madrid, Atlético de Madrid y Betis, segundo, tercero y cuarto de LaLiga EA Sports, respectivamente, se enfrentan este sábado al Alavés, decimoquinto; Elche, penúltimo; y Rayo, decimosexto. También se juega el partido de la decimocuarta jornada Málaga-Athletic.

Londres. El proyecto de Mauricio Pochettino con el Manchester United afronta una nueva prueba este sábado, en el campo del Brentford, donde pretende lograr su primera victoria con el argentino en el banquillo y salir de la zona de descenso, mientras el Aston Villa de Unai Emery, después de tres empates seguidos y la derrota sufrida en Estambul en la Liga de Campeones, visita al recién ascendido Ipswich, que marca la zona de salvación de la Liga de Inglaterra

Bolonia (Italia). España y Gran Bretaña disputan la segunda semifinal de la Copa Davis, un enfrentamiento al que Carlos Alcaraz llega descansado al no haber tenido que intervenir en los cuartos de final ante Austria y en el que el conjunto que capitanea David Ferrer es consciente de que tendrá un oponente complicado que sorprendió a la Alemania de Alexander Zverev. Información de Carlos Expósito

Valencia. La última carrera al esprint del Mundial de MotoGP servirá, entre otras cosas, para disfrutar de la pugna por el subcampeonato entre el español Jorge Martín y el italiano Marco Bezzecchi, ambos del equipo oficial Aprilia, mientras que Izan Guevara y Manu González lucharán en Moto2 por el mejor puesto posible de la parrilla del domingo en el que los dos españoles se juegan el título.

Redacción deportes. Con el título mundial ya decidido en favor del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), el Gran Premio de Catar de Fórmula Uno celebra este sábado la segunda jornada de entrenamientos en el circuito de Lusail.

Redacción deportes. Las selecciones femeninas de México y Haití juegan este sábado en el estadio de Mansfield (Texas, EE.UU.) por el paso a las semifinales de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Brasil en 2027, antes del partido entre Canadá y Panamá que cierra las cuartos de final de la competición.

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- Campeonato del Mundo, en Ginebra (hasta 11), entre el vigente campeón, el indio Gukesh Dommaraju, y el uzbeko Javokhir Sindarov, que dirimirán el enfrentamiento por el título universal más joven de la historia. Hay 14 partidas clásicas y el primero en alcanzar 7,5 puntos o más ganará el título. Cuarta partida (14.00 GMT)

- Entrenamientos libres 3 (14.30-15.30 GMT) y sesión de clasificación (18.00-19.00 GMT) del Gran Premio de Catar, 22ª prueba del Mundial de Fórmula Uno y que se disputa en el circuito de Lusail. (FOTO)

- NBA (-1 GMT): Washington Wizards-Orlando Magic (23:00), Charlotte Hornets-Brooklyn Nets (00:00), Chicago Bulls-Indiana Pacers y Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder (02:00) y Houston Rockets-Philadelphia 76ers (02:30).

- Copa del Mundo. Gigante femenino en Killington (EEUU) (14.30 y 17.30 GMT)

- Copa del Mundo. Supergigante masculino en Copper Mountain (EEUU) (18.45 GMT)

- Copa del Mundo de saltos. Prueba en Ruka (Finlandia) (10.00 GMT)

- Final de la Copa Libertadores, en Montevideo: Palmeiras (BRA)-Estudiantes La Plata (ARG) (21.00). (FOTO) (VÍDEO)

. Reacciones de la final desde las calles y lugares emblemáticos de Sao Paulo y La Plata.(TEXTO) (FOTO)

- España. LaLiga EA Sports. 14ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Betis-Rayo (14.00), Málaga-Athletic (16.15), Elche-Atlético de Madrid (18.30) y Real Madrid-Alavés (21.00)

- Amistoso femenino España-Chile, en León (17.00 GMT)(FOTO)

- Liga inglesa (jornada 12)(-1 GMT): Leeds United-Coventry (16:00), Manchester United-Brentford (16:00) y Ipswich Town-Aston Villa (18:30)

- Bundesliga alemana (jornada 11)(-1 GMT): Hamburgo-Bayern Múnich (15:30)

- Serie A (jornada 13)(-1 GMT): Torino-Lazio (18:00) e Inter-Génova (20:45)

- Liga francesa (jornada 12)(-1 GMT): PSG-Niza (20:45)

. Campeonato femenino CONCACAF: Canadá-Panamá (19.00), México-Haití (22.30)

- Repesca intercontinental de clasificación para el Mundial femenino de Brasil 2027, en Marruecos: Ghana-Ecuador (19.00)

- Argentina. Cuartos de final del Torneo Apertura. Vélez Sarsfield-Independiente a las 23.00 GMT en el estadio José Amalfitani, e Instituto-River Plate 01.00 GMT del domingo en el estadio Monumental Presidente Perón.

- Honduras. Se juega la jornada 16 del torneo hondureño Apertura con los partidos Independiente-Platense, Universidad Pedagógica-Juticalpa, Olancho-Motagua, Choloma-Real España, Olimpia-Estrella Roja y Marathón-Génesis. (FOTO)

- México. Partidos de vuelta de cuartos de final del torneo Apertura mexicano: Atlas-Toluca y América-Monterrey. (Foto)

- Comienza la temporada 2026/27 del DP World Tour con el Campeonato de la PGA australiana, en The Lakers GC, Sídney (hasta 29).

- Entrenamientos libres (07:40 a 9:40 GMT), sesiones de clasificación (9:50 a 13:20 GMT) y carrera esprint (14:00 GMT) del Gran Premio de Valencia, 22ª y última prueba de los Mundiales de velocidad, en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. (FOTO)

- Campeonato del Mundo de X-Trial 2026. Primera prueba, en Madrid (Madrid Arena).

- Series Mundiales SVNS de rugby 7 2026/2027. Primer torneo, en Dubai (y 29).

- Fase final de la Copa Davis, en Bolonia (Italia) (hasta 29). Segunda semifinal (desde las 11.00 GMT): Gran Bretaña-España. Información de Carlos Expósito. (FOTO)

- SailGP. Gran final del circuito, en Abu Dabi (y 29)

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Redacción EFE Deportes

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