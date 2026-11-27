La vigente campeona del mundo quiere aprovechar esta última ventana internacional para afrontar dos compromisos de preparación, el de mañana en tierras leonesas y el próximo 4 de diciembre en A Coruña (Galicia) ante Venezuela, en los que probar nuevas jugadoras de cara precisamente, tanto a los compromisos de marzo de la Liga de Naciones, como el más importante del verano en Brasil, donde buscar revalidar el título logrado en Nueva Zelanda y Australia 2023.

La seleccionadora, Sonia Bermúdez, tras los dos amistosos en Estados Unidos saldados con victoria y empate, ha convocado a 25 jugadoras entre las que destaca la vuelta de la jugadora del FC Barcelona Bonmatí, tras superar sus molestias de tobillo, además de otras piezas indiscutibles como Olga Carmona -Paris Saint-Germain- y Jana Fernández -London City Lionesses-.

Este doble test conllevará una renovación añadida con el debut de seis jugadoras, las defensas campeonas del mundo sub-20 Aïcha Camara -FC Barcelona- y Silvia Cristóbal -Real Madrid-, las centrocampistas Júlia Bartel -Juventus FC- y Sara Ortega -Athletic Club-, y las delanteras Daniela Agote -Athletic Club- y Cecilia Marcos -Real Sociedad-.

Entre las bajas, además de la vigente balón de oro Alexia Putellas, destacan Cata Coll, Irene Paredes, Ona Batlle o Mapi León, además de las ausencias por lesión de Mariona Caldentey, Vicky López y Laia Aleixandri.

En el combinado chileno de Luis Mena, que tendrá un segundo encuentro de preparación en tierras españolas el 3 de diciembre en el estadio Butarque de Leganés ante Estados Unidos sub-23, destacan dos jugadoras que militan en el fútbol español, Nerea Sánchez en el Eibar y la delantera de la Real Sociedad, Sonya Keefe.

Chile no logró la clasificación para el Mundial de Brasil 2027 tras concluir antepenúltima en la tabla sudamericana, en la que Colombia y Argentina obtuvieron las plazas directas de la región.

España: Misa; Jana Fernández, Méndez, Laia Colina, Olga Carmona; Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Benítez; Eva Navarro, Paralluelo y Claùdia Pina.

Chile: Torrero; Olivares, Figueroa, Cifuentes, Díaz; Jiménez, Álvarez; Valencia, Cortés, Pardo y Keefe.