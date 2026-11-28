Antes de cerrar esta ventana de preparación el próximo día 4 de diciembre en Riazor ante Venezuela, España no encontró problemas para solventar el compromiso con solvencia pese a errar dos penas máximas.

Poco más de un minuto duró el marcador inalterado, hasta que un centro de Aitana Bonmatí, que volvía después de su lesión, lo despejara la guardameta chilena aprovechando el balón suelto Claudia Pina para poner el 1-0.

El rodillo español continuó sin dejar respirar a un rival que se limitaba a despejar los balones fuera de su área ante la presión del equipo de Sonia Bermúdez en el que debutó en el once inicial la madridista Silvia Cristobal.

El dominio se mantenía aunque no se tradujera en demasiado peligro sobre el portal andino salvo un centro envenenado de Olga Carmona al que respondió Ryann por encima del larguero, mostrando aún más acierto para desbaratar un buen lanzamiento de una incisiva Eva Navarro.

Poco a poco las chilenas fueron perdiendo el respeto, aunque sus aproximaciones a la portería de Misa fueran mínimas y en una arrancada española el balón llevado por Pina encontró el brazo de Catalina, errando la pena máxima la delantera del FC Barcelona que estrelló el balón en el palo.

Tras el paso por vestuarios, España recuperó la iniciativa y antes de los diez primeros minutos llegó la ocasión de ampliar el marcador tras una penetración en el área de Fiamma Benítez, cuyo disparo sacó la guardameta. El balón fue a la mano de Anais siendo señalada la pena máxima que, de nuevo erró, en este caso Bonmatí, aunque la intervención de Ryann de poco sirvió porque remachó la centrocampista del Atlético de Madrid que había protagonizado la jugada inicial.

La campeona del mundo empezaba a encontrar las bandas y Edna Imade pudo poner el tercero, antes de que Bermúdez optara por cuatro cambios de debutantes en la apuesta por la juventud en esta convocatoria preparatoria para la Liga de Naciones y el mundial.

El tercero acabó llegando con un remate de la debutante Cecilia Marcos, delantera de la Real Sociedad, que remató a placer después de que el balón quedara suelto tras un centro desde la banda derecha.

3- España: Misa; Jana (Lucía, M. 65), Cristóbal, Codina, Carmona (Corrales, M. 75); Aitana Bonmatí (Bartel, M. 65), Serrajordí (Cecilia, M. 65), Fiamma Benítez (Ortega, Mi. 65); Eva Navarro (Ainhoa, M. 46), Edna (Paralluelo, M. 75), Claudia Pina (Pinedo, M. 46).

0- Chile: Ryann; Michelle, Catalina (Montserrat, M. 88), Anais, Valentina; Yastin, Nerea (Anais Álvarez, M. 65), Millaray; Vaitiare (Agustina, M. 82), Sonya (Adriana, M. 82), Mary (Geraldine, M. 65).

Árbitra: Caroline Lanssens (Bélgica).

Goles: 1-0, Claudia Pina (M. 1); 2-0, Fiamma Benítez (M. 56); 3.0, Cecilia (M. 75).

Incidencias: Encuentro amistoso disputado en el estadio Reino de León ante 10.315 espectadores.EFE.