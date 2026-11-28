Álvarez Fermosel fue el mejor de este 'Jump & Drive' (1,30 m) con un tiempo de 58.67 segundos y por delante de dos portugueses, Martim Portela De Morais ('Inco van den Bisschop') y Bernardo Seabra ('Ballyengland Logic').

Lucía Fernández Hidalgo fue cuarta con 'Kings Queen JT Z' como la mejor española.

En el Trofeo Cervezas Victoria (CSI 5*, 1,50 m) ganó el italiano Lorenzo de Luca, con 'Denver de Talma'), por delante del británico Scott Brash ('Kohiba') y la alemana Paula de Boer-Schwarz ('My Miss Marpel OLD'), y con Eduardo Alvarez Aznar séptimo y mejor español a lomos de 'Harlequin des Flagues'.

En esta prueba compitió Sira Martínez Cullell, hija del entrenador del PSG Luis Enrique y que acabó en el puesto 21 con 'Izara des Dames'.

Anteriormente, Francisco López Amador (Kabardin) ganó el Trofeo Ciudad de Madrid (CSI 1*), Hugo Alvarez Amaro (Olina van de Looise Heide) se impuso en el Trofeo Exterior Plus (CSI 1*, 1,25 m), y el británico Joseph Stockdale (Fmbs Therapy Systems Satisfaction), el último participante que salió a pista, fue el mejor en el Trofeo Virtus (CSI 5*, 1,45 m).

En el Gran Premio Freestyle de la Copa del Mundo de doma, triunfo de la portuguesa Maria Caetano a lomos de 'Hit Plus' y por delante de los españoles Claudio Castilla Ruiz ('Jota Das Figueiras') y Beatriz Ferrer-Salat ('Elegance').

Caetano y 'Hit Plus' recibieron de los jueces un 79,310 % de los puntos, lo que les dio el pasaporte para el triunfo y 20 puntos para la clasificación provisional del circuito europeo de la Copa del Mundo. Claudio Castilla recibió el 76,625 % y Ferrer-Salat, el 76,215 %.

Este domingo se disputan las últimas pruebas del CSI 1*, como el Trofeo Marca y el Trofeo Gilmar, para culminar la jornada con la cita reina del fin de semana, el Longines FEI Jumping World Cup-Gran Premio Mutua Ciudad de Madrid (CSI 5*, 1,50 m), con la presencia en la Pista Central de los mejores saltadores y saltadoras del ránking mundial.