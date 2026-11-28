Tras haberse aplazado inicialmente de las 19:45 a las 20:30 CET (18:45 y 19:30 GMT) debido a los trabajos que había que realizar en la pista, el supergigante de Copper Mountain finalmente no se celebrará este sábado.

Las nevadas y el viento impiden que se celebre la prueba, que ha sido cancelada definitivamente por la Federación Internacional de Esquí (FIS) a las 19:35 CET/18:35 GMT).