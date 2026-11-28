Londres. El Arsenal, líder de la Premier League, recibe este domingo al Manchester City, tercer clasificado, en el partido más atractivo de un domingo en el que también se juegan los partidos de la duodécima jornada Everton-Liverpool, Brighton-Newcastle, Crystal Palace-Hull City, Fulham-Bournemouth y Sunderland-Tottenham.

Redacción deportes. El Barcelona recupera a su primera unidad para visitar el Estadio Abanca-Riazor, donde tratará de encadenar su cuarta victoria en LaLiga EA Sports para consolidarse en el liderato ante un Deportivo cuya principal amenaza pasa por el acierto del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang. Este domingo también se juegan los partidos de la decimocuarta jornada Valencia-Osasuna, Celta-Villarreal y Real Sociedad-Sevilla.

Valencia. El español Marc Márquez, diez veces campeón del mundo de motociclismo y que el viernes anunció su retirada, se despide en el Gran Premio de Valencia en una carrera de MotoGP en la que su compatriota Jorge Martín y el italiano Marco Bezzecchi, que saldrá desde la 'pole', pelean por el subcampeonato en un domingo en el que también se decide el campeón de Moto2, un título al que aspiran los españoles Izan Guevara y Manu González.

Redacción deportes. Los Mercedes del británico George Russell y el italiano Kimi Antonelli, ya campeón, salen este domingo desde la primera final en el Gran Premio de Catar, vigésima segunda prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno y que se disputa en el circuito de Lusail.

Pekín. Tras más de una década de reformas sin lograr devolver a su selección masculina a un Mundial, China vuelve a buscar soluciones para su fútbol con una receta paradójica: aprender a aceptar las derrotas infantiles para formar mejores jugadores, una filosofía que ya defendía en planes anteriores.

La Plata (Argentina). La selección argentina de fútbol femenino se enfrenta este domingo a la de Alemania en un partido amistoso para celebrar la reinauguración del estadio Único Tricampeones del Mundo-Diego Armando Maradona en La Plata.

Redacción Deportes. Crónicas y comentarios de los partidos de la segunda ronda de clasificación de las Américas para el Mundial de Catar 2027 de Baloncesto. Jugarán este domingo Argentina-Canadá (21.10 GMT), Panamá-Bahamas (23.10) y Puerto Rico-Uruguay (00.10).

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- Campeonato del Mundo, en Ginebra (hasta 11). Quinta partifa.

- Gala de entrega de premios de World Athletics, en Mónaco.

- Gran Premio de Catar, 22ª prueba del Mundial de Fórmula Uno y que se disputa en el circuito de Lusail (16.00 GMT). (FOTO)

- NBA: Cleveland Cavaliers-Miami Heat (20:30 GMT), Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers y San Antonio Spurs-Boston Celtics (21:00) y Utah Jazz-Phoenix Suns (22:00), Detroit Pistons-Orlando Magic, New York Knicks-Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans y Toronto Raptors-Denver Nuggets (23:00), Golden State Warriors-Los Angeles Clippers (01:30) y Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves (02:00).

- Ciclocrós. Copa del Mundo. Prueba de Tabor (República Checa).

- Copa del Mundo. Eslalon femenino en Killington (EEUU) (15.30 y 18.30 GMT).

- Copa del Mundo. Gigante masculino en Copper Mountain (EEUU) (17.00 y 20.00 GMT).

- Copa del Mundo de saltos. Prueba en Ruka (Finlandia) (13.20 GMT).

- Liga inglesa (jornada 12): Everton-Liverpool (12:00 GMT), Brighton-Newcastle, Crystal Palace-Hull City, Fulham-Bournemouth y Sunderland-Tottenham (14:05) y Arsenal-Manchester City (16:30).

- España. LaLiga EA Sports. 14ª jornada (FOTO): Valencia-Osasuna (13.00 GMT), Deportivo-Barcelona (15.15), Celta-Villarreal (17.30) y Real Sociedad-Sevilla (20.00). Crónica de la jornada. Goleadores. 10 datos. Frases de la jornada.

- Serie A (jornada 13): Sassuolo-Nápoles (14:00 GMT), Roma-Monza (17:00) y Como-Juventus (19:45).

- Bundesliga alemana (jornada 11): Borussia Dortmund-Leverkusen (18:30 GMT).

- Tras más de una década de reformas sin lograr devolver a su selección masculina a un Mundial, China vuelve a buscar soluciones para su fútbol con una receta paradójica: aprender a aceptar las derrotas infantiles para formar mejores jugadores, una filosofía que ya defendía en planes anteriores. (FOTO) (VÍDEO)

- Se disputan partidos de los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol de Primera División: Rosario Central-Barracas Central y Boca Juniors-Gimnasia y Esgrima de La Plata.

- Argentina. La selección argentina femenina se enfrenta a la de Alemania en un partido amistoso por la reinauguración del estadio Diego Armando Maradona de La Plata. (TEXTO) (POSIBLE FOTO)

- México. El Guadalajara recibe al Pachuca y Cruz Azul al León en el cierre de los cuartos de final del Apertura del fútbol mexicano.

- Acaba el Campeonato de la PGA australiana, primer torneo del DP World Tour 2026/2027, en el club The Lakers de Sídney.

- Gran Premio de Valencia, 22ª y última prueba de los Mundiales de velocidad, en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Moto3 (10:00 GMT), Moto3 (11:15) y MotoGP (13:00). (FOTO)

- Francia y Sudáfrica disputan en el estadio Twickenham, en Londres, la final del Campeonato de las Naciones (15:40 GMT). Escocia-Argentina (13.10 GMT) por el séptimo puesto.

- Acaba la Fase final de la Copa Davis, en Bolonia (Italia). Final: Italia-España (desde las 14.00 GMT): Lorenzo Musetti-Rafa Jódar, Flavio Cobolli-Carlos Alcaraz y, de ser necesario, partido de dobles. Información de Carlos Expósito. (FOTO)

. Sorteo de la fase de clasificación de la Copa Davis de 2027 (11.00 GMT).

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Redacción EFE Deportes

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