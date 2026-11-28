El equipo de Javier Aguirre todavía no sabe lo que es ganar en Mestalla. En los siete encuentros disputados ante su afición, ha sumado dos empates y cinco derrotas, un balance que debe mejorar para afrontar con más posibilidades la lucha por una salvación que marca el propio Valencia con doce puntos, empatado con el Getafe que está en descenso.

Para el técnico mexicano, es una nueva oportunidad para cambiar su trayectoria como local tras la victoria por 0-1 ante el Rayo Vallecano en Madrid en la que el equipo mostró una gran solidez defensiva que deberán mantener. El aspecto que deberá mejorar será el ofensivo, ya que el equipo solo ha marcado nueve goles en trece jornadas.

Son baja Jesús Vázquez, Sergi Canós, sin ficha, y el lesionado de larga duración Diego López, mientras que recupera a José Luis Gayà después de cumplir sanción y a Arnaut Danjuma, que se marchó de la concentración en Madrid por el fallecimiento de su padre.

Osasuna tiene el reto de romper su mala racha a domicilio y dar continuidad al triunfo ante el Málaga (1-0) y romper una dinámica que se ha convertido en una de las grandes asignaturas pendientes de la temporada.

Los de Jagoba Arrasate buscan trasladar esas buenas sensaciones a domicilio. Osasuna no gana fuera de casa desde el pasado mes de agosto, cuando se impuso al Celta, y Mestalla será un escenario exigente para intentar cambiar la dinámica.

Una de las novedades será el regreso de Aimar Oroz al once titular. Su calidad y capacidad para conectar líneas pueden resultar fundamentales para dar un salto en el juego ofensivo rojillo. En defensa, Jorge Herrando apunta al once tras la sanción de Catena.

También habrá que seguir de cerca a Rosier y Budimir, dos de los nombres propios del equipo en este tramo de campeonato. Especialmente al delantero croata, que está a un solo gol de alcanzar los cien tantos con Osasuna en todas las competiciones.

Valencia: Dimitrievski; Maffeo, Tárrega, Copete, Gayà; Raba, Pepelu, Guido Rodríguez, Rioja o Danjuma; Javi Guerra y Umar Sadiq.

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Herrando, Rico; Moi Gómez, Moncayola, Aimar; Rubén García, Budimir y Dubasin.

Árbitro: Javier Alberola (Comité castellanomanchego).