El enfrentamiento comenzará, inicialmente, con el individual entre Lorenzo Musetti y Rafael Jódar, al que seguirá el duelo entre Flavio Cobolli y Carlos Alcaraz, si bien la elección de los capitanes se hará pública una hora antes del encuentro.

Si la eliminatoria llega empatada a uno, el título se decidirá en el partido de dobles, cuyo orden de juego y parejas dependerán de las decisiones de los respectivos capitanes, Filippo Volandri y David Ferrer.

En ese caso, España podría partir con la pareja de doblistas, formada por Pedro Martínez y Marcel Granollers, o, en su defecto, con Alcaraz y éste último.

Italia, por su parte, podría jugar con Andrea Vavassori formando pareja con Matteo Berrettini o con Lorenzo Musetti.

El formato de la final contempla dos partidos individuales y, en caso de empate, un encuentro de dobles que decidirá el campeón. Todos los partidos se disputarán al mejor de tres sets.

Será la reedición de la final de 2025, en la que Italia se impuso a España para conquistar su tercera Ensaladera consecutiva.

Los italianos buscarán ampliar su dominio con un cuarto título seguido, mientras que España tratará de recuperar el trofeo, su séptimo, que no gana desde 2019.