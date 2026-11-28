"Todavía está todo muy reciente. Acabo de salir de la pista. Pero sí, estoy decepcionado por no haber podido ayudar al equipo sumando un punto. Evidentemente, me ha tocado enfrentarme a rivales muy complicados los dos días", dijo en rueda de prensa, en referencia a su derrota el jueves contra el alemán Alexander Zverev, número uno.

"Evidentemente, me ha tocado enfrentarme a rivales muy complicados los dos días. Era la primera vez que jugaba contra Carlos. Era una ocasión un poco especial, algo diferente al tratarse de una semifinal de la Copa Davis. Eso añade, sin duda, cierta presión", agregó.

El británico afirmó que, pese a la derrota, está intentando quedarse "con los aspectos positivos", que está seguro de que podrá verlos "dentro de unas semanas", cuando haya asimilado toda la temporada.

"También creo que podría haberlo hecho mejor. No es fácil enfrentarse a esos dos jugadores. A nivel personal, es una pena terminar una temporada tan buena para mí con dos derrotas tan duras. Pero también creo que, a largo plazo, esta experiencia me permitirá crecer y, espero, mejorar", concluyó.

Por su parte, el capitán de Gran Bretaña, Leon Smith, aseguró que es "un día difícil", pero que está "orgulloso" de los jugadores.

Además, despidió su etapa como seleccionador británico después de 16 temporadas: "Estoy en paz con mi decisión. Ha sido una experiencia maravillosa. Conservo todos los recuerdos y eso no va a desaparecer. Así que sí, estoy contento", recalcó.

España ganó 2-0 este sábado a Gran Bretaña, después de que Rafa Jódar venciera por 6-2, 7-5 a Cameron Norrie y Alcaraz hiciera lo propio contra Fery, por 6-2 y 6-1.

Norrie, tras caer ante el madrileño, dijo que su rival le sorprendió "por su movilidad", que fue "demasiado bueno" y que le habría gustado jugar un desempate en el segundo set. "Pero así es el tenis", apostilló.

Gran Bretaña, por su parte, se quedó a las puertas de alcanzar una final de la competición entre naciones después de once años, tras superar este año a una de las favoritas, la Alemania de Alexander Zverev, en los cuartos de final.