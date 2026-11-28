Gukesh jugó esta vez con las piezas blancas una partida que acabó en empate tras 34 movimientos. La quinta partida será este domingo.

La final se juega en la Fundación Martin Bodmer, a orillas del lago Leman, donde los dos jóvenes ajedrecistas de 20 años disputarán un máximo de catorce partidas, ya que el primero en alcanzar 7,5 puntos o más ganará el título.

Las partidas, con un control de tiempo de 120 minutos para las primeras 40 jugadas, seguido de 30 minutos para el resto, con un incremento de 30 segundos a partir de la jugada 41, se disputan hasta el 11 de diciembre.

La bolsa de premios asciende a 2,5 millones de dólares (unos 2,2 millones de euros), con 200.000 dólares (unos 185.000 euros) por cada partida ganada.