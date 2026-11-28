El ajedrez paraguayo celebra una actuación histórica en el ámbito internacional. Juan Sebastián Melián se ubicó entre los cinco mejores del Campeonato Mundial Sub 20, una de las competencias más exigentes de la categoría, al completar su participación con 7,5 puntos y una valoración ELO de 2355.

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El representante guaraní tuvo un desempeño sobresaliente frente a destacados exponentes de la disciplina y consiguió una victoria que le otorgó un valor especial a su campaña: fue el único jugador que logró derrotar a quien finalmente se consagró campeón del mundo Ethan Vaz de India.

La actuación de Melián adquiere una dimensión todavía mayor al considerar el escaso desarrollo y la limitada popularidad que tiene el ajedrez en Paraguay en comparación con otras disciplinas deportivas. Su resultado demuestra el talento y la capacidad competitiva de los jóvenes ajedrecistas nacionales cuando encuentran oportunidades para medirse en escenarios internacionales.

Este quinto puesto mundial representa un motivo de orgullo para el deporte paraguayo y también un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer el respaldo a los deportistas de esta disciplina, que muchas veces desarrollan sus carreras con recursos limitados.

El logro de Melián no solamente constituye una conquista personal, sino también una señal del potencial del ajedrez nacional. Su actuación invita a mirar más allá de los deportes tradicionales y a generar mejores condiciones para que nuevos talentos puedan formarse, competir y proyectarse internacionalmente.