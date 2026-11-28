Para World Athletics, Wophill ha dedicado décadas a "promover una mayor representación femenina en el liderazgo deportivo, al tiempo que ha apoyado iniciativas para fomentar la participación y desarrollar a la próxima generación de atletas, entrenadoras y administradoras".

Wophill, exsecretaria general de la Federación de Atletismo de Nigeria, cargo que ocupó entre 2005 y 2013, también ha desempeñado altos puestos en el Ministerio Federal de Juventud y Desarrollo Deportivo de Nigeria y ha ocupado numerosos puestos de liderazgo en organizaciones deportivas nacionales e internacionales.

A nivel continental, Wophill impulsó la creación del Grupo de Trabajo sobre Liderazgo de Género de la Confederación Africana de Atletismo en 2024 y ha colaborado en la coordinación de seminarios sobre liderazgo de género en toda África. Asimismo, ha sido mentora de entrenadoras y administradoras deportivas, incluso a través del programa de la Academia de Liderazgo Deportivo Femenino (WISH).

Su labor a nivel comunitario incluye la creación y coordinación de las carreras de velocidad y relevos para chicas de Abuja FCT, una iniciativa diseñada para animar a las niñas de los centros de enseñanza secundaria básica y superior a participar en el atletismo.

“Este ha sido un año verdaderamente aleccionador y me siento muy orgullosa de que se reconozca el trabajo que he realizado. Deseo expresar mi sincero agradecimiento, especialmente a la directiva de World Athletics, que ha puesto gran énfasis en la integridad y la dedicación constante al desarrollo del atletismo", dijo Wophill, al ser conocedora del premio.

Para el presidente de World Athletics, el británico Sebastian Coe, Maria ha dedicado "gran parte de su carrera a crear mayores oportunidades para las mujeres y las niñas en el atletismo".

"Su compromiso con la mejora de la representación femenina en los puestos de liderazgo deportivo, junto con su labor de mentoría y apoyo a otras personas, ha contribuido de forma duradera a nuestro deporte. Es una merecedora sin duda de este premio", expresó.

Wophill formó parte del Comité Femenino de World Athletics desde 2010 hasta 2018 y sigue participando activamente en la promoción de oportunidades para las mujeres en la administración deportiva.

El premio Mujer del Año reconoce a las personas que han realizado una contribución excepcional al avance de la igualdad de género en el atletismo, a través de su liderazgo, defensa y esfuerzos para crear mayores oportunidades para las mujeres y las niñas.