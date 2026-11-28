Robinson, de 24 años y autora de su octavo triunfo en el circuito, superó por sólo 11 centésimas de segundo a Shiffrin, que fue la mejor en la primera bajada y que rozó su victoria número 111 en la Copa del Mundo.

Completó el podio a 54 centésimas la también estadounidense Paula Moltzan, ganadora en Soelden (Austria) de la carrera inaugural (gigante) y que lidera la general de gigante con 160 puntos, 28 más que Robinson.

La general absoluta de la Copa del Mundo sigue liderada por Lara Colturi, cuarta este sábado en Killington, ganadora del eslalon de Gurgl (Austria) y segunda en el de Levi y en el gigante de Soelden. La albanesa cuenta con una ventaja de 82 puntos sobre la alemana Emma Aicher.

Killington será este domingo el escenario del tercer eslalon femenino del curso.