Esta es, en total, el cuarto Vélo d'Or que recibe el ganador de cinco ediciones del Tour de Francia, ya que Pogacar también había logrado en 2021 este prestigioso premio que otorga la revista especializada francesa 'Vélo Magazine'.

"Este premio es fantástico, es como el Balón de Oro para un futbolista. Muchas gracias a los organizadores. Será estupendo tener este trofeo en mi apartamento, en casa de mis padres", dijo el corredor de 28 años en la gala que se celebró en Mónaco.

Para Vollering, de 30 años, es su segundo Vélo d'Or, un trofeo que tiene categoría femenina solo desde 2022.

La neerlandesa cuenta en su currículum con las tres grandes vueltas: el Tour de Francia en 2023 y 2026, La Vuelta en 2024 y 2025, y el Giro de Italia en 2026.

Tanto Vollering como Pogacar se impusieron igualmente como ganadores en la categoría que reconoce a los mejores corredores de las carreras clásicas.

En la dedicada al sprint, los triunfadores fueron el belga Tim Merlier y la neerlandesa Lorena Wiebes, mientras que el mejor paraciclista del año fue el francés Florian Jouanny y el premio Gino Mäder se lo llevó la también gala Océane Mahé.

Como mejores novatos se alzaron la española Paula Blasi y el francés Paul Seixas, quien repitió en la categoría masculina de mejor corredor francés del año, mientras que la mejor francesa fue Célia Gery.