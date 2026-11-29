Deusser, que el sábado se impuso en el Trofeo Mutua Madrileña, ganó la prueba estrella de la semana y lo hizo en el desempate como único jinete sin derribos y un tiempo de 41.60 segundos.

Tras el germano acabaron el sueco Peder Fredricson ('SV Vroom de la Pomme Z') (4 derribos y 41,91 segundos) y el brasileño Eduardo Menezes ('H5 Knockando') (4 y 43.35).

Pilar Lucrecia Cordón, con 'Pica Pica Z', fue, en la octava plaza y fuera del jump-off, la mejor de los españoles.

La última jornada empezó con la victoria de Hugo Álvarez Amaro y 'Olina van de Looise Heide' en el Trofeo Marca (contrarreloj y 1,25 metros) por delante de Lucía Valeros Sánchez y 'Envol du Priel' y Tatiana Trascasas Palacios y 'Qar Jacky Denfer'.

Y continuó con el Trofeo Gilmar CSI1* Grand Prix, en el que Mario Villapalos Rodríguez y 'Lightning McQueen' ganaron en el jump-off a Luis Márquez Méndez y 'Rotterdam Buzalen' y Alexandra Weitmann 'Charly Chaplin'.