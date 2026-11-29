Von Dellingshausen, de 33 años y 333 en la clasificación mundial, no tuvo una buena jornada final, al acabar la vuelta en el par del campo, pero con un total de -16 se proclamó campeón con dos golpes de ventaja sobre el trío formado por el danés Nicolai Hojgaard, el tailandés Kiradech Aphibarnrat y el australiano Haydn Barron.

Es el segundo título conquistado por el jugador de Düsseldorf después de que estrenara su palmarés en junio del pasado año en el Abierto de Austria.

En la última ronda del torneo celebrado en Sídney, a la que llegó como líder con tres golpes de margen, Von Dellingshausen firmó una tarjeta con dos 'birdies' y dos 'bogeys', un saldo que le hizo sufrir, pero que a la postre le resultó suficiente para adjudicarse la victoria y poder celebrarlo con su esposa y su bebé de nueve meses sobre el 'green'.

El mejor del recorrido fue Hojgaard, número 47 en el ránking mundial, quien hizo -7, con dos 'eagles', cinco 'birdies' y dos 'bogeys' que le llevaron a ponerse a un solo golpe de la cabeza, pero no pudo completar la remontada.

Empatados en quinta posición se situaron el sueco Alex Noren, el autraliano Adam Scott, el norirlandés Tom McKibbin y el neozelandés Daniel Hillier, con -13.

El campeón del año pasado, David Puig, quien encaró la última ronda sin apenas opciones de aspirar a la victoria, finalizó en undécima posición empatado con -10.

El australiano Cameron Smith, en su regreso al DP World Tour tras su etapa en LIV, la extinta liga saudí, acabó con -8.

La segunda prueba del circuito europeo será el Abierto de Australia del 3 al 6 de diciembre en Melbourne, con la presencia del norirlandés Rory McIlroy, número dos del mundo, después de que hace dos semanas se adjudicara su octava orden de mérito europeo, igualando el récord del escocés Colin Montgomerie.