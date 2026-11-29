Embacher, de 20 años, se impuso de nuevo en el Rukatunturi (HS142), esta vez con 269,4 puntos y dos saltos de 138,5 y 138 metros. Superó al noruego Isak Andreas Langmo (146+132 metros 266,4 y puntos) y al también austríaco Jan Hörl (137+138 y 262,4).

El joven saltador tirolés suma 245 puntos y tiene por detrás con 172 a su compatriota Raffael Zimmermann, eliminado en la primera ronda en Ruka, y con 163 al noruego Kristoffer Eriksen Sundal, cuarto este domingo.

La Copa del Mundo se reanuda el fin de semana que viene en Wisla (Polonia).